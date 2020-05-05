Salgın günlerinde kadınlara yönelik dijital şiddet arttı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) ve Kadın Meclisleri, kendilerine yapılan başvurular doğrultusunda hazırladıkları Nisan 2020 Başvuru Karşılama Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, maruz kaldıkları şiddet nedeniyle başvuruda bulunarak destek isteyen kadınların sayısı Nisan ayında arttı. Başvurular en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Antalyan ve Kocaeli’nden yapıldı.

Gelen bu başvurularla ilgili raporda öne çıkan veriler şöyle oldu: “1- Türkiye’nin 28 farklı ilinden kadınlar başvurdu. 2- Nisan ayında başvuru hattını arayanların oranı yüzde 55 arttı.3 -Kadına yönelik şiddete tanık olan kişilerin başvurusu yüzde 60 oranında arttı. 4 -En çok başvuru fiziksel şiddet nedeniyle geldi. 5 -Dijital şiddet nedeniyle gelen başvurular arttı.”

GENÇ KADINLARA YÖNELİK DİJİTAL ŞİDDET

Raporda, “Nisan ayında başvuran kadınların yüzde 41’i fiziksel şiddet, yüzde 18’i psikolojik şiddet, yüzde 12’si ekonomik şiddet ya da ekonomik destek talebi, yüzde 11’i dijital şiddet, yüzde 4’ü cinsel şiddet, yüzde 4’ü kadın cinayeti davasına destek, yüzde 10’u ise şiddet dışı nedenler ile ulaşmıştır. İletişimin daha çok sosyal medyadan sürdüğü koronalı günlerde dijital şiddet özellikle genç kadınlara yönelmekte” ifadelerine yer verildi.

Başvuruda bulunan kadınların bildirdiği sorunlar ise şu şekilde sıralandı:

Kadınlar koronavirüs nedeniyle hukuki süreç başlatmayı erteliyor. Şiddete uğradıkları evden ayrılarak şehir dışındaki yakınlarının yanına gitmek isteyen kadınlar seyahat yasağı engeline takılıyor. 155, 183 gibi acil destek hatlarına ulaşmakta zorluk yaşanıyor. Tahliye edilen ve cezaevinden izne çıkan kadına yönelik şiddet failler hakkında kadınlar bilgilendirilmiyor. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen failler bu kararı ihlal ettiklerinde uygulanması gereken zorlama hapsi cezası çoğu kez uygulanmıyor. Şiddete uğrayan kadınlar virüs nedeniyle karakola, adliyeye, hastaneye, sığınma evine gitmeye çekiniyor.” (MA)