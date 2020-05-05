Eğitim Sen: Sınavlara ilişkin kararlar gözden geçirilmeli, yeniden planlama yapılmalı

Eğitim Sen Genel Merkezi, YKS’nin tarihinin 27-28 Haziran’a geri çekilmesi ve LGS’nin 20 Haziran’da yapılacak olmasıyla ilgili açıklama yaptı. MEB ve YÖK’ün alınan kararları gözden geçirmesi çağrısı yapılan açıklamada, yaşanan dönemin gerçekliğine uygun şekilde yeniden bir planlama yapılması gerektiği belirtildi. Eğitim Sen Antalya Şubesinin açıklamasında da sınavın öne çekilmesinin öğrenci ve velilerde kaygıyı artıracağı vurgulandı.

"KARARLAR ANLAŞILMAZ VE KABUL EDİLEMEZ"

Eğtiim Sen Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 25-26 Temmuz 2020 tarihine ertelenen YKS’nin 27-28 Haziran’a alınması ve salgın tamamen ortadan kalktıktan sonra yapılması gereken LGS’nin 20 Haziran tarihinde yapılmasına karar verilmesinin anlaşılmaz ve kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Sınav tarihlerinin, öğrencilerin üstün yararı ve aynı zamanda da öğrenciler, eğitim ve bilim emekçilerinin sağlığı gözetilerek planlanması gerektiği belirtilen açıklamada "Ancak, siyasi iktidarın öncelikleri ile eğitimcilerin, öğrencilerin ve velilerin önceliklerinin aynı olmadığı görülmektedir. Sınavların haziran ayı içerisinde yapılması kararının alınması, siyasi iktidarın insan ekonomik öncelikleri insan sağlığına tercih ettiğini bir kez daha göstermiştir. Bu kararın, yaşanan ekonomik krizin etkilerinin emekçiler açısından hafifletilmesine katkısının olmayacağının bilinmesi gerekir” denildi.

“ALINAN KARAR SİYASİ İKTİDARIN TERCİHLERİNİ ORTAYA KOYUYOR”

Krizle ilgili gerçekçi adımlar atmak yerine, kısa vadede turizm gelirlerinin artması için sınavları öne almanın siyasi iktidarın tercihlerini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada şu eleştirilere yer verildi:

“Yapılan tercih ve alınan karar öğrencilerimizin eğitim hakkı ve geleceğinden yana değildir.

Yapılan tercih öğrencilerimizin, eğitim ve bilim emekçilerinin sağlığından yana değildir.

Yapılan tercih uzaktan eğitime erişimi olmayan yoksul öğrencilerden yana değildir.

Yapılan tercih sınav kaygısı yaşayan öğrencilerimizden yana değildir.

Yapılan tercih eğitim aracılığıyla yaşamını belirlemeye çalışan öğrencilerimizden yana değildir.

Yapılan tercih çocukların iyi bir geleceği olması için çırpınan velilerimizden yana değildir.”

“EĞİTİMCİ VE ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ DİKKATE ALINMADAN KARAR VERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Açıklamada, YKS’nin yeniden Haziran ayına alınmasına dönük tepkilerden sonra YÖK’ün TYT süresini uzattığı, yerleştirmeye esas baraj puanını 180’den 170’e düşürdüğü ve 12. sınıfın ikinci dönem konularını sınav kapsamından çıkardığı hatırlatıldı.

Bu değişikliklerin kamuoyunda oluşan tepkinin azaltılması amacıyla yapıldığı belirtilen açıklamada "Bu değişikliklerin sonuçları etkilemeyeceği de bilinmelidir" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Meselenin sadece bir takvim meselesi olmadığının görülmesi gerekmektedir. Yapılması gereken, sınavların içerik, biçim, uygulama şekli dâhil olmak üzere yeniden değerlendirilmesidir. Uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrencilerin yaşayacağı mağduriyeti giderecek şekilde sistem yeniden kurgulanmak durumundadır. Bu sınavlar yoksul öğrenciler açısından olumsuz sonuçlar üretecektir. Standartlaşmış ve merkezileşmiş sınavların yarattığı eşitsizlikleri yok sayarak kararlar alınmamalıdır.”

Uzun vadede standartlaşmış merkezi sınavların kaldırılması, kısa vadede de MEB ve YÖK’ün alınan kararları gözden geçirmesi ve yaşanan dönemin gerçekliğine uygun şekilde yeniden bir planlama yapması gerektiği vurgulanarak “Öğrencilerimizin geleceğini belirleyecek bu sınavların, salgın tehdidinin tamamen ortadan kalktığı bilim insanları tarafından açıklanana dek yapılmaması gerekmektedir. Öğrencilerimizin eğitim hakkı için verilecek mücadele aynı zamanda ortak geleceğimiz içindir. Geleceğimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz” denildi.

EĞİTİM SEN ANTALYA ŞUBESİ: ÖĞRENCİ VE VELİLERDE KAYGI ARTACAK

Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez de konuya dair bir açıklama yayımlaadı.

Sınavın öne çekilmesinin öğrenci ve velilerde kaygıyı arttıracağının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Salgın tehlikesinin geçtiği bilim insanları tarafından bilimsel verilerle açıklanmadan okulların açılmasının, sınavların erken tarihe çekilmesinin hem sağlık açısından hem de öğrencilerin motivasyonu açısından sorunlar doğuracağı ortadadır. Zaten pandemi süreci ile kaygılı olan öğrencilerimiz sınavların erkene alınması ile kaygıları daha da artmıştır. Bu durum öğrencilerimizin başarısını olumsuz yönde etkileyecektir. Görüyoruz ki iktidar başta turizm şirketlerinin, sermaye gruplarının, özel okul sahiplerinin talepleri doğrultusunda karar vermiş, öğrencilerin, eğitim ve bilim emekçilerinin, yurttaşların yaşam hakkını yok saymıştır. Bu karar eğitim bilimi açısından izah edilebilir bir karar değildir." (HABER MERKEZİ)

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