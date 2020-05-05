05 Mayıs 2020 16:29
Kozluk Belediyesi Meclis Üyesi Leyla Onuk gözaltına alındı
HDP Kozluk Belediye Meclis Üyesi Leyla Onuk'un evine polislerce baskın düzenlendi. Onuk’un darbedilerek gözaltına alındığı söylendi.
Fotoğraf: MA
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kozluk Belediye Meclis Üyesi Leyla Onuk'un evine sabah saatlerinde polislerce baskın düzenlendi. Evinin kapısı kırılarak yapılan baskında, Onuk'un darbedilerek gözaltına alındığı belirtildi.
"Terör örgütü propagandası" iddiasıyla gözaltına alınan Onuk'un Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
(Batman/MA)
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