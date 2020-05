KESK Diyarbakır Dönem Sözcüsü Kaya: İnsanlar bir araya gelemese de 1 Mayıs’ı kutladı

Cengiz Anıl BÖLÜKBAŞ

Diyarbakır

KESK Diyarbakır Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sadrettin Kaya, 1 Mayıs'ı değerlendirdi. Koronavirüs salgını sürecinde demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlandığını belirten Kaya, 1 Mayıs etkinliklerine izin verilmediğini ancak insanların kutlamaktan vazgeçmediğini dile getirdi.

İlk kez kitlesel kutlama koşullarının zorlaştığı bir süreç olduğunu belirten Kaya, “Bu süreçte birlikte dayanışma güçlendirmesi gerekirken hükümet uygulamalarıyla salgını fırsata çevirerek 1 Mayıs’ı da dizayn etmeye çalıştı. Örneğin, alanlara çıkacak kişi sayısını 5 kişiyle sınırlandırması, salgın sürecinde işsiz kalan insanların haklarına göz dikmesi, ücretsiz izin adı altında daha çok işverenleri gözeten, açıkladığı paketlerle işverenlerin talepleri üzerinden bir dizayn söz konusu. Salgını da kullanarak demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlamaya çalıştı. Zengin ile yoksullar arasında uçurum daha da arttı. Sağlık emekçileri arkadaşlarımızın ihtiyaçları karşılanmadı. İnsanlar mağdur ediliyor. Salgın sonrasında kendini daha güçlü kılmak için bir uğraş var” dedi.

BALKONLARDA TALEPLER DİLE GETİRİLDİ

Diyarbakır’da 1 Mayıs’ı koşullara uygun yapmak istediklerini söyleyen Kaya, taleplerinin yasaklandığını dile getirerek, “Örneğin, 30 insanla birlikte Türkçe ve Kürtçe 1 Mayıs Marşı’nı çalmak istedik. Halka duyuru yapmak istedik. Ona da izin vermediler. Halka kendi ana dilinde sokağa çıkmamaları gerektiğini söyleyecektik. Buna da yok deyip ‘Bunu biz yapıyoruz’ dediler. Bu ‘Hayatın her alanında her şeyi biz yaparız’ dediklerini gösteriyor. Böyle bir anlayış var. İstasyon Meydanı’nda temsili, her kurumdan iki kişinin olduğu ve sosyal mesafenin korunduğu bir miting yapmak istedik. Buna da izin verilmedi. 5 kişi ile yapabileceğimiz söylendi. Bunu kabul etmedik ve Eğitim Sen şubemizde bir açıklama yaptık. Sosyal medya etkinlikleri yapıldı, balkonlarda halkın talepleri dile getirildi. Normalde kitlesel, alanlarda 1 Mayıs’ı kutlamaya alışmıştık ama bir 1 Mayıs’ta şunu da gördük: Alanlarda bir araya gelemiyorsak bile duygu düzeyinde bir araya geldik. Balkonlarda, sosyal medyada herkes taleplerini dile getirdi. İnsanlar bir araya gelemese de 1 Mayıs’ı kutlamaktan geri kalmadı” dedi.

Dünyanın dört bir yanından 1 Mayıs kutlamaları

Türkiye'de koronavirüs: "Normalleşme" takvimi açıklandı | Tüm gelişmeler (5 Mayıs)

İl il, fabrika fabrika 1 Mayıs 2020 kutlamaları

Bir arada değilse de birlikte: Dünyada 1 Mayıs nasıl kutlanacak?

Nâzım Hikmet'in 1 Mayıs şiiri: Bir Mayıs’ta İstanbul / Bizim olmuş gibidir