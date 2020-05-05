Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı

Edirne'de, her yıl 5- 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri ateşi, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece Vali, Belediye Başkanı ve Çeribaşının katılımıyla sembolik olarak yakıldı. Üçlü heyet ve basın mensuplarının dışında kimsenin alınmadığı şenlik alanında Kakava ateşi, koronavirüsün bir an önce bitmesi ve sağlık temennileriyle yakıldı.

Edirne'de, her yıl 5- 6 Mayıs tarihleri arasında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kutlanmadı. Sarayiçi bölgesinde Edirne Belediyesince düzenlenen etkinlikte Kakava ateşi Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çeribaşı Fikri Ocak tarafından sembolik olarak yakıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında basın mensuplarının dışında kimsenin alınmadığı alanda ateş sağlık temennileriyle yakıldı.

“HEM GELENEKSELLİĞİ KORUDUK HEM DE TEDBİR ALDIK”

Belediye Başkanı Recep Gürkan da sağlık tedbirlerinin bazen geleneklerin önüne geçebildiğini ifade etti. Gürkan, "Sağlık tedbirlerine de dikkat ederek diğer taraftan geleneğimizi de yaşatmak için sayın valimle beraber böyle bir karar aldık. Dedik ki bu yıl kakavanın o gelenekselliğini kesmeyelim, ara verilmiş olunmasın ama sağlık tedbirleri nedeniyle de sadece çeribaşımız belediye başkanı ve sayın valimiz 3 kişi bütün toplumu, devleti, halkı temsilen Kakava ateşimizi yakalım. Bahar bize bolluk, sağlık, bereket getirecek, bu koronavirüsün hem ülkemizden hem de dünyadan gitmesine sebep olacaktır" diye konuştu.

“KAKAVA SAĞLIK GETİRSİN”

Ateşin yakılmasının ardından konuşan Çeribaşı Fikri Ocak, Kakava'nın tüm dünya ve Türkiye'ye sağlık getirmesini dile getirdi.

Recep Gürkan (solda) Fikri Ocak (sağda) Fotoğraf: Ali Can Zeray / Olgay Güler / Resul Oruçoğlu / DHA

(Edirne/DHA)

Edirne’de Kakava şenliklerine rekor katılım

Dünyanın en hor görülen ve en neşeli halkının bayramı: Hıdırellez