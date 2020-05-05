İstanbul’da kredi kartı kullanımı azaldı, takibe düşen krediler arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstatistik Ofisi, İstanbul’daki finansal piyasaların değerlendirildiği Mayıs 2020 Finansal Piyasalar İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayımladı.

Paylaşılan verilere göre, Türkiye’deki kredi kartı harcamalarının ortalama olarak yüzde 30’u İstanbul’dan yapılıyor. Tüm iller arasında, Aralık 2019 - Mart 2020 döneminde kredi kartı harcamalarındaki en yüksek düşüş, yüzde 16,5 ile İstanbul’da yaşandı. İstanbul’daki kredi kartı harcamalarındaki azalış, aynı dönemde Türkiye’deki toplam kredi kartı harcamalarının azalmasına neden oldu.

TAKİBE DÜŞEN KREDİLER YÜZDE 59 ARTTI

İstanbul’da 2020’nin ilk çeyreğinde, kredi kullanımı 2019 aynı döneme göre yüzde 14,8; tahsil edilemeyip takibe düşen krediler ise yüzde 59 oranında arttı. İstanbul’da kişi başına düşen tasarruf mevduat tutarı 42 bin 516 TL iken, kişi başına düşen nakdi kredi 73 bin 517 TL oldu.

EN YÜKSEK KREDİ KULLANILAN SEKTÖR İNŞAAT

Sektörel krediler açısından bakıldığında inşaat sektörü 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıl aynı dönemde olduğu gibi, en yüksek miktarda kredi kullanılan sektör oldu. Oransal olarak en yüksek artış, metal ve işlenmiş maden ile tekstil ve tekstil ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. Gıda, meşrubat ve tütün ile ziraat ve balıkçılık sektörlerinde ise bir önceki yıl aynı döneme göre kredi kullanımları azaldı.

TURİZM SEKTÖRÜNDE KREDİLERİN YÜZDE 15,5’İ TAKİBE DÜŞTÜ

Tahsil edilemeyip takibe düşen kredilerde, bir önceki yıl ilk çeyreğine göre en fazla artış, turizm, inşaat ve denizcilik sektörlerinde görüldü. Gıda, meşrubat ve tütün, ziraat balıkçılık ve finansal kuruluşlar alanlarında ise takibe düşen kredilerde azalma gerçekleşti. Turizm sektöründe kullanılan kredilerin yüzde 15,5’i tahsil edilemeyip takibe düşmüş iken, bu oran denizcilik sektöründe yüzde 14,6, inşaat sektöründe ise yüzde 10,1 olarak gerçekleşti.

Aralık 2019’da 614 milyar TL olan tasarruf mevduatı, Mart 2020’de 659 milyar TL’yi geçti. Toplam nakdi kredilerin tasarruf mevduatına oranı ise yüzde 182,2 olarak gerçekleşti.

Mart 2020 itibariyle bir önceki yıl aynı döneme göre toplam tasarruf mevduatı yüzde 25,7 arttı. Toplam içerisinde döviz cinsinden mevduatın payı ise yüzde 56,3 oldu. Toplam altın mevduatında ise bir önceki yıl aynı dönemde 67,3 ton altın karşılığı mevduat mevcutken, 2020 Mart sonu itibariyle bankalarda tutulan değer 117,5 ton altına yükseldi.

KREDİ KARTI BORÇLARI KREDİYE YÖNELTTİ

İstanbul’da 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıl aynı döneme göre tüketici kredileri yüzde 37,5 artarken, bireysel kredi kartlarındaki borç miktarındaki artış yüzde 4,5 oldu. Konut kredilerinde yüzde 7,7’lik, taşıt kredilerinde ise yüzde 14,9’luk bir artış gerçekleşti. (İstanbul/MA)

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