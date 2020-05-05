Aydın Efeler Anadolu Lisesi’nden öğrenci

Aydın

Koronavirüs, ardından alınan önlemler, sokağa çıkma yasağı, ölümler, vakalar ve bunların yarattığı evdeki ekonomik sıkıntılar derken öğrenci psikolojisini düşünen yok. Böyle sıkıntılı bir sürecin içinde öğrencinin sınava girmesi tam bir muamma! Çünkü öğrencilerin geleceği siyasetçilerin iki dudağı arasında çıkan bir kelime kadar basit.

Bu baskı altında sınava nasıl gireceğimizi düşünürken bir de sınav tarihini geriye çekmeleri öğrencileri mental açıdan dibe düşürdü diyebiliriz. 18 yaşında hayatımızı belirleyecek bir sınavın bu kadar kolay şekilde değiştirilmesini anlamış değiliz. Evde olduğumuz bu süreçte evdeki geçim sıkıntılarını göz ardı etmek de mümkün değil. Ne yazık ki öğrencilerin geleceği siyasetçilerin elinde.

Bize yapılan bu umut hırsızlığının bedelini ise sınav süresinin 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarmaları bunların ve bize dayattıkları sistemin ne kadar aciz olduğunun bir göstergesidir. Twitterda yapmış oldukları #18yıldırgörüşüyoruz etiketi ise ne kadar kibirli ve empatiden yoksun olduklarının tam bir göstergesidir.

Tek isteğim emeğimizin karşılığını almak, umarım her öğrenci hak ettiğinin karşılığını alır. Ülkü Tamer'in de dediği gibi "gençseniz, çevrenizde düşlerinizin içine tüküren birileri mutlaka vardır".

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