Cezaevindeki gazetecilerin yakınları: Gazeteciler özgürlüğüne kavuşsun

Türkiye’de cezaevlerinde Türkiye Gazeteciler Sendikası verilerine göre 86 gazeteci bulunuyor. Gazeteciler koronavirüs salgını döneminde de cezaevlerinde tutulmaya devam ediliyor, zira hükümet tarafından hazırlanan yeni infaz paketinden faydalanmaları engellendi. Cezaevindeki gazetecilerin yakınları DW Türkçe’ye konuştu.

Oda TV Muhabiri Hülya Kılınç’ın abisi Bektaş Kılınç “80 yaşındaki annesi 83 yaşındaki babası 18 yaşındaki oğlu onun bırakılmasını, özgürlüğüne kavuşmasını istiyorlar” diye konuştu.

Gazeteci Ahmet Altan’ın kardeşi Mehmet Altan, 70 yaşındaki Ahmet Altan’ın 3 yazısı nedeniyle 4 yıldır Silivri Cezaevinde yattığını belirterek “Türkiye’de bazı mahkemeler yazıyı terör faaliyeti saydığı için üye olmadığı halde yardımla suçlanıyor” dedi.

Kapatılan DİHA Muhabiri Nedim Türfent’in ablası Şehristan Türfent Nedim’in 4 yıldır tutuklu bulunduğunu hatırlatarak “İddianamede 24 gizli tanık ifadesi doğrultusunda birçok suçlamaya maruz kaldı. Tanıklar ifadelerini işkence altında verdiklerini ifade ettiler. Ne yazık ki hiçbir kanıt olmadan, mantığa sığmayan bir kararla ‘terör örgütü’ üyeliği ile yargılandı.” dedi.

Kapatılan DİHA Muhabiri Aziz Oruç’un eşi Hülya Oruç “Bir dahaki 3 Mayıs’ta Aziz’in kendi yazısı, kendi kalemi ve kendi görüntüleriyle, bugünü anlamlaştırması, bugünü özel kılması, mücadelesine sonuna kadar devam etmesidir” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

Basın Özgürlüğü Raporu'nu açıklayan TGS: Gazeteciler kalemlerini özgürce kullanamıyor

Press In Arrest nisan ayı raporunu açıkladı: Gazeteciler peşinen 'suçlu' ilan edildi

TGC: Gazeteciler bedel ödeseler de halkı aydınlatmaya devam edecekler