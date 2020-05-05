AYM, yarın ayrımcı infaz düzenlemesinin iptali talebini inceleyecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, CHP’nin infaz düzenlemesinin “şekil” yönünden iptali istemiyle açtığı davanın ilk incelemesini yarın yapacak. Konuya dair açıklama yapan HDP Hukuk ve İnsan Haklarından sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, “Anayasa Mahkemesi, AKP-MHP ittifakının işlediği suça ortak olmamalı” dedi.

CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine ilişkin “7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un, tümünün “şekil” bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurmuştu.

CHP, kanunun tümünün yanı sıra “Bazı suçlar hariç denetimli serbestlik süresinin bir yıldan üç yıla çıkarılmasına olanak tanıyan 52. maddesiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un değiştirilen geçici 6. maddesinin”, “şekil” bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini talep etmişti.

AYM Genel Kurulu, bugün yapılacak gündem toplantısında, başvurunun ilk incelemesini yapacak. Genel Kurul, yapacağı ilk inceleme sonucu başvuruda bir eksiklik olup olmadığını inceleyecek.

Başvuruda bir eksiklik tespit edilmezse, iptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

HDP: AYM, AKP VE MHP'NİN SUÇUNA ORTAK OLMAMALI

Ümit Dede | Fotoğraf: MA

HDP Hukuk ve İnsan Haklarından sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Partisinin Van İl binasında açıklama yapan Dede, AYM’yi tarihsel görevini yapmaya çağırdı.

Yürütmenin vesayeti altında bulunan yargının, toplumsal muhalefeti, muhalif olan kesimleri zapturapt altına alma yolunda son 5 yıldır çok büyük bir çaba gösterdiğini söyleyen Dede, "Adil yargılanmayan, haksız tutuklanan, düşüncelerini ifade ettiği veya tweet attığı için cezaevine giren binlerce insan bu yasanın kapsamı dışında bırakıldı. Topluma karşı suç işleyenler serbest bırakılırken düşüncelerinden, siyasi tavırlarından dolayı hüküm giymiş olanlar düzenlenen infaz indiriminden faydalandırılmadı. Hem kamuoyu hem barolar hem de insan hakları örgütleri söz konusu yasanın Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve AİHM’in ayrımcılığa ilişkin maddesine aykırı olduğunu özellikle ifade ettiler" ifadelerini kullandı.

Bu yasanın örtülü özel af niteliğinde olduğunu ifade eden Dede, “Nitekim yasa çıktıktan sonra bazı kişilere 3 yıllık denetimli serbestlik hakkı tanınarak salıverilmiştir. Özel ya da genel af en nihayetinde tüm toplumu ilgilendiren düzenlemelerdir. Tüm toplumu etkileyecek olan bu düzenlemelerin mecliste grubu bulunan tüm partilerin mutabakatıyla çıkarılması gerekiyor. Tüm toplumsal kesimlerin eleştiri, öneri ve taleplerini dile getirebilecekleri ve bir mutabakat çerçevesinde yaratılacak yasalarla düzenlemenin çıkmış olması gerekir. Dolayısıyla AYM’nin yarın şekil yönüyle yapacağı incelemede bu düzenlemenin özel bir af olduğunu ve bir mutabakatla bu yasanın çıkarılmış olması gerektiğine yönelik bir karar verilmesini beklemekteyiz” dedi.

Anayasa Mahkemesinin tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu ifade eden Dede, konuşmasını şöyle tamamladı:

"AKP-MHP bloğunun dar, çıkarcı, kendi çevrelerini kollayan yasal düzenlemesine karşı Anayasa Mahkemesi tarihsel bir görev ve sorumlulukla karşı karşıya kalmıştır. Anayasa Mahkemesi vereceği kararla ya cezaevlerindeki mahpusların bir kısmını ölüme terk eden AKP-MHP ittifakının işlediği suça ortak olacak ya da evrensel hukuk ilkeleri anayasa çerçevesinde toplum vicdanını rahatlatacak, salgın günlerinde cezaevlerinin ölüm evlerine dönüşmemesini sağlayacak bir karara imza atacaktır. Bu eşitsiz yasaya karşı tüm STK, akademisyen ve kamuoyunu bu suça ortak olmamaya ve ses çıkarmaya davet ediyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Hukukçular: Anayasa Mahkemesinin ayrımcı infaz yasasını düzelteceğine inanıyoruz

Ayrımcı infaz düzenlemesi AYM gündeminde