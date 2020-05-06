06 Mayıs 2020 04:37

Ford işçisi yazdı: Bütün gün maskeyle çalışmak katlanılır gibi değil

"Avrupa’nın normalleşme sürecine girmesinden dolayı, 4 Mayıs’ta biz de ‘normalleşme’ sürecine girip çalışmaya başladık.”

Fotoğraf: Ford Otosan Basın Bülteni

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA MEKTUP
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    Bir Ford Otosan işçisi
    Kocaeli

    Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa pazarının kapanması sonucu, kademeli bir şekilde 19 ve 21 Mart tarihlerinde duruşa geçen Ford Otosan fabrikası, 4 Mayıs tarihinde Avrupa’nın normalleşme sürecine girmesinden dolayı yeniden çalışmaya başladı. Bu duruşun öncelikli nedeninin pazarın kapanması olduğunu, salgın nedeniyle olmadığını bizzat fabrika yöneticilerimizin kendisi söylemişti. 4 Mayıs’ta biz de ‘Normalleşme’ sürecine girip çalışmaya başladık.

    Tüm yetkililer salgının yayılmasının düşüşe geçtiğini söylese de hepimiz oldukça kaygılı ve tedirgin bir şekilde işbaşı yaptık. Hepimizin kafasında acaba yeterli önlem alındı mı sorusu vardı. Şunu söyleyebilirim, sosyal mesafe kapsamında servislerde bir boş bir dolu uygulamasının yanı sıra yemekhanelerde de aynı uygulamaya geçildi. Bunlar işin iyi kısmı olmasına karşın, çalışma ortamında sosyal mesafe kuralı olamıyor ne yazık ki. Çalışma ortamında sosyal mesafe kuralının ihlal edilip edilmediğini korona gözetmenleri denetliyor. Ama söz konusu olan işin yetişmesi olunca bu durum takip ediliyor gözükse de aslında görmezden geliniyor. Maske konusu da ayrı bir mesele, salgın başladığında maskenin önemini anlamayanlar şu an maske vermek zorunda kaldı. Problem şu ki, günde 2 maske veriliyor. Sabahtan öğlene kadar bir maske, öğleden sonra bir maske. Ertesi gün işe giderken yine aynı maskeyi kullanmak zorundayız. Ne kadar da hijyenik değil mi? Ayrıca bütün gün maskeyle çalışmak katlanılır gibi bir şey değil. Maskelerle çalışırken nefes almak oldukça zor, 8 saat boyunca takılı kaldığı için de kulak kısmı kulakları acıtıyor.

    Maskeyle çalışmanın ne olduğunu yöneticiler bilemez, nefes almakta zorlanıyoruz sanki kendi nefesimizde boğulacağız. Ayrıca maskelerimizin uzak doğu ülkesinden gelmiş olması da ayrı bir durum. Yerli maske yok mu acaba? Bu ülkeyi yönetenler bir maske üretip, dağıtmayı bile beceremiyorlarsa ülkeyi nasıl yönetecekler? Sözün kısası, bizler henüz tam anlamıyla kontrol altına alınmamış olan salgında “Ekonomiye zarar gelmesin”, birileri kazansın diye canlarımız pahasına çalışmak zorunda kalıyoruz.

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