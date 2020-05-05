Pulitzer ödülleri sahiplerini buldu 

ABD'deki en prestijli gazetecilik ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl salgın nedeniyle New York'taki Columbia Üniversitesi'nde ödül töreni yapılmadı. Kazanan isimleri, Pulitzer Ödülleri Yönetim Kurulu'nun İdarecisi Dana Canedy, evinden yaptığı YouTube canlı yayınıyla açıkladı.

2020 Pulitzer Ödülleri'nde en fazla ödülü New York Times gazetesi kazandı. New York Times; "araştırmacı gazetecilik", "uluslararası habercilik" ve "yorum" kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Jüri, ulusal habercilik kategorisinde hem Seattle Times hem de Pro Publica'dan gazetecileri ödüle layık görürken "açıklayıcı habercilik" dalında Washington Post ekibi ödüllendirildi.

"Son dakika haberi" kategorisinde ödülün sahibi Kentucky merkezli Courier-Journal gazetesinin ekibi olurken yerel habercilik dalında da Baltimore Sun ekibi ödüllendirildi.

"Sıcak gelişme fotoğrafı" dalında Hong Kong protestolarındaki performansından ötürü Reuters foto muhabirleri topluca ödüllendirildi. Associated Press de fotoğrafçılık kategorisinde ödül aldı. (MEDYA SERVİSİ)