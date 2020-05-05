Finlandiya salgın kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırıyor

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya hükümeti, iki gün süren bakanlar kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısıyla koronavirüsün yaygınlaşmasından sonra uygulamaya koyduğu yasak ve sınırlamalarını kademeli olarak kaldıracağını açıkladı. Kısıtlamalar 13 Mayıs’tan itibaren azaltılacak.

Basın toplantısında Başbakan Sanna Marin, Maliye Bakanı Katri Kulmini, Adalet Bakanı Anna-Maja Henriksson, İçişleri Bakanı Maria Ohisalo ve Eğitim Bakanı Li Andersson, koronovirüs tehlikesinin geçmediğine dikkat çekerken, belirlenen kurallara uyulmaması durumunda ikinci dalga bir salgının baş gösterebileceği uyarısında bulundu.

Hükümet, koronavirüsün yaygınlaşmasını engellemek için alınan önlemlerin sonuç verdiği değerlendirmesini yaptı. Kurallara uyan ve salgının yaygınlaşmasını engellemek için çaba gösterenlere teşekkür etti.

İŞ AMAÇLI SEYAHATLER SERBEST OLACAK

Yeni kararlara göre 14 Mayıs gününden itibaren Schengen bölgesine iş seyahatleri serbest olacak. Estonya ve İsveç’te yaşayan ancak Finlandiya’da çalışanların ülkeye girmelerine izin verilecek. Mevsimlik işçilerin de ülkeye girmelerine izin verilecek. Buna karşın yurt dışına turizm amaçlı seyahat yasağı devam edecek.

Restoran ve kafeteryalar 1 Haziran’dan itibaren kademeli olarak açılabilecek. Ancak servis zamanları ve müşterilerin sayılarında sınırlamalar yapılacak. Açık alanlardaki spor tesisleri 14 Mayıs’tan itibaren belirli sınırlamalarla açılacak, 1 Haziran’dan itibaren de müsabakaların yapılması serbest olacak.

Kütüphaneler, kitap ve diğer materyalleri ödünç vermeyi başlatacak. 1 Haziran itibariyle devlet ve belediyelerin kültür, gençlik ve serbest zamanları değerlendirme merkezleri açılacak, kulüp ve sernekler de lokallerinde faaliyetlerine başlayabilecek.

13 MAYIS’TA OKULLARDA EĞİTİM YENİDEN BAŞLAYACAK

Anaokullları, ilkokullar, meslek okulları ve yüksekokullar 13 Mayıs günü eğitime yeniden başlayabilecek. Okullar kademeli ve kontrollü olarak açılacak.

1 Haziran’dan itibaren 50 kişiyi aşmamak kaydıyla insanlar etkinliklerde bir araya gelebilecek.

Finlandiya’nın virüsü sınırlamak için kapsamlı kısıtlamalardan bireysel mücadeleye geçtiğini belirten Marin, koronavürüsle test yaparak, izleyerek, izole ve tedaviyle mücadele edeceklerini belirtti.

Öte yandan 4 Mayıs günü itibariyle Finlandiya’da koronavirüse yakalanan 5 bin 254 kişiden 230’nun yaşamını yitirdiği açıklandı.

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