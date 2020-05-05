05 Mayıs 2020 12:36

122 kurumdan Kars Belediyesine destek: Yerel yönetimler halkındır, Kars’a dokunma!

122 siyasi parti, dernek, platform ve kitle örgütü, Kars Belediyesinin ve eş başkanlar Ayhan Bilgen ile Şevin Alaca’nın hedef alınmasına yaptıkları ortak açıklamayla tepki gösterdi.

HDP'nin Kars Belediye Eş Başkan Adayları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca (Fotoğraf: HDP)

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    Kars Belediyesi ve eş başkanları Ayhan Bilgen ile Şevin Alaca’nın hedef alınmasını eleştiren 122 siyasi parti, dernek, platform ve kitle örgütü muhalif yerel yönetimlerin yetkilerinin kısıtlanmasına ve kayyumla tehdit edilmesine sessiz kalmayacaklarını açıkladı.

    122 kurumun ortak açıklaması şöyle:

    “Koronavirüs salgınında bütün dünyada yerel yönetimlerin ne denli önemli rol oynadığı ortadayken iktidar, başarılı ve etkin dayanışma kampanyalarıyla öne çıkan belediyeleri bir bir hedef alıyor. İktidarın benzer tehditleriyle karşı karşıya kalan İstanbul, Adana ve Mersin belediyelerinden sonra şimdi de Kars Belediyesi manipülatif ve kasıtlı haberlerle topun ağzına konuldu.

    Kars, Kürt, Türk, Terekeme, Laz, Azeri, Yerli, Malakan gibi pek çok halkın beraber yaşadığı bir kent. 31 Mart 2019’da Kars Belediye Başkanlığını, Halkların Demokratik Partisi (HDP)  400 Milyon TL borç ile devraldı. Belediye Meclisi HDP, AKP, MHP, CHP ve DSP’li üyelerden oluşuyor. Korona virüs salgını başlayınca Kars’ta yerel yönetim, etkili bir dayanışma kampanyası başlattı. İşte bu adım Belediye’nin iktidar tarafından hedef alınması sonucunu doğurdu.

    Kars Belediyesi ve Eş Başkanları Ayhan Bilgen ile Şevin Alaca sistematik bir saldırı altında.

    İktidar bir çok belediyeye hukuksuz biçimde kayyım atayarak, kayyımı bir yönetme biçimi haline getirdi. Kayyım, halkın seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesidir. Kars Belediyesi’ne karşı yapılan algı operasyonlarının da kayyım atamak gibi tehlikeli bir sonuca doğru adım adım ilerlemesi endişesini taşıyoruz.

    Yerel yönetimlerin salgınla mücadele sürecinde etkisiz kılınmaya çalışılmasına, kayyım atamalarının halkın seçtiği yerel yönetimler için tehdit haline getirilmesine sessiz kalamayız!

    Kars Belediye Eş Başkanları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca başta olmak üzere, Kars Belediyesi’ni hedef alan saldırı karşısında tutum almamak, yerel yönetimlere yönelik saldırıların büyümesine ve yaygınlaşmasına, halk iradesinin çiğnenmesine yol açacaktır.

    Demokrasiden yana bütün kişi ve kurumları Kars Belediyesi’ne yönelik saldırılara karşı tutum almaya ve sessiz kalmamaya çağırıyoruz.

    İMZACI KURUMLAR

    • Adıyaman Dernekleri Federasyonu • Ağrı Dernekleri Federasyonu • Akkay-Der (Akdeniz Yakınlarını Kaybedenlerle Dayanışma Derneği) • Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği Narlıdere-İzmir • Amed Şehir Tiyatrosu • Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği (AKA-DER) • Anadolu'da Yaşam Tüketim Kooperatifi • Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi • Antikapitalist Müslümanlar • Atakent Halk Meclisi • Ataşehir Dayanışma Ağı • Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAY-DER) • Ardahan Hocvan Dernekleri Federasyonu • Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER) • AZADÎ PARTÎSÎ • Bakur- Kürdistan Demokrat Partisi Kuzey (PDK) • Bahçelievler Dayanışma Ağı • Barış Anneleri • Batman Mebya-Der • Bitlis Dernekleri Federasyonu • Bodrum Yurttaş İnisiyatifi 2017 • Çağdaş Avukatlar Grubu (ÇAĞ) • Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Merkezi • Çekmeköy Dayanışma Derneği • Darıca Emekçi Kültür Derneği • Datça Demokrasi Platformu • Demokrasi için Birlik (DİB) • Demokrasi İçin Hukukçular • Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) • Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) • Demokratik İslamKongresi (DİK) • Demokratik Toplum Kongresi (DTK) • Dersim Barosu • Dersim Dernekleri Federasyonu ( DEDEF) • Dersimliler Kağıthane, Eyüp, Göktürk Kültür ve Yardımlaşma Derneği • Devrimci Demokrat Kültür Derneği (DDKD) • Devrimci Kültür ve Dostluk Derneği • Devrimci Parti • Dicle Kültür Sanat Derneği • Divriği Kültür Derneği • Diyalog Grubu • Diyarbakır MEBYA-DER -Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği • Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Federasyonu (DGD) • Düzgün Baba Cemevi • Ekoloji Derneği • Elih- Batman Dernekleri Federasyonu • Emeğin Gücü Derneği • Emek Partisi (EMEP) • Erzurum Dernekleri Federasyonu • Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) • Fatih Dayanışması • Hak ve Adalet Platformu • Halkevleri • Halkların Demokratik Kongresi (HDK) • Halkların Demokratik Partisi (HDP) • Hayır Üsküdar • Iğdır İl Dernekleri Federasyonu • İnsan ve Özgürlük Partisi (PIA) • İstanbul Amed Dernekleri Federasyonu (AMED FED) • İstanbul'daki Vartolular Derneği • Kadıköy Dayanışma Ağı • Kamu Emekçileri Sendikaları Konfedarasyonu ( KESK) • KESK Şubeler Platformu • Karakoçan Dernekleri Federasyonu • Kars Digor Kültür Derneği • Kars Iğdır Ardahan Beykoz Derneği • Karşı Sanat Çalışmaları • Kartal Dayanışma Ağı • Kartal Hukukçular Derneği • Katılımcı Avukatlar (KAV) • Kavga Sosyalist Dergi • KAYY-DER Kültür Derneği • Kaz Dağları İstanbul Dayanışması • Koçgiri Kültür Derneği • Köstebek Kollektif • Kürdistan Demokrat Partisi - Türkiye (PDK-T) • Kürdistan Komünist Partisi (KKP) • Mağdurlar için Adalet Derneği • Maltepe Forum • Mardin Dernekleri Federasyonu • Med Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED) • MED-DER • Mencel Tiyatrosu • Mezopotamya Ekoloji Hareketi • Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) • Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) • Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi • Muş Dernekleri Federasyonu • Nurtepe-Güzeltepe Dayanışma Ağı • Ortadoğu Sinema Akademi Derneği • Özgürlükçü Demokrat Avukatlar (ÖDAV) • Özgürlükçü Hukukçular Derneği Genel Merkezi (ÖHD) • Pir Sultan Abdal Derneği • Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Diyarbakır Şubesi • Politika Gazetesi • Sancaktepe Yerel Demokrasi Meclisi • Şirvan Dernekleri Federasyonu • Şişli Dayanışma Ağı • Şişli Demokrasi Meclisi • SYKP Avrupa Öğrenci İnisiyatifi • Sosyal Haklar Derneği • Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) • Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) • Sultanbeyli Aziz Baba Cemevi • Sur Platformu • Süryani Dernekler Federasyonu • Süryani Kadın Derneği • Tarlabaşı Dayanışma Derneği • Tevgera Jinên Azad (TJA) • Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) • Tora Ziman • Tüm Tokatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği (Tüm-Tok-Der) • ÜNİVDER • Van Dernekleri Platformu • Varto Dernekleri Federasyonu • Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu • 78'liler Girişimi • Yeşil Sol Parti • Yurttaş Girişimi

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