TÜRSAB GAP: Kendi halinde çalışan küçük acenteleri piyasadan silelim anlayışı var

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) GAP Bölge Temsil Kurulu Başkanı İbrahim Halil Kılınç, Kovid-19 salgınının turizm acentelerine etkisi üzerine bir açıklama yaptı. Bölgedeki acentelerin bir kısmının uçak bileti, bir kısmının kültür turu ve bir kısmının Hac-Umre alanında faaliyet gösterdiğini belirten Kılınç, korona virüsü salgını sebebiyle bu üç faaliyetin de gerçekleştirilemediğini dile getirdi. Acentelerin ofislerinin kapalı olduğunu fakat kira ödemesine devam edildiğini ifade eden Kılınç, acente sahiplerinin geçim sıkıntısının başladığını ve borç yükü altına girdiklerini aktardı.

“BAKAN, ACENTELERİN ÖNÜNE SET KOYDU”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, acentelerin önüne set koyduğunu ve bunun sonucunda maddi destek alamadıklarını dile getiren Kılınç, seyahat acentelerinin krediden yararlanabilmesi için ağır şartları yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Aranan şartları sıralayan Kılınç, “acentelerin 2019 yılında 500 bin TL ciro yapması, 2020’nin Mart ayında sigortalı iki personel bulundurması, kredi geri ödeme süresince en az iki personel çalıştırması. Bu şartlardan anladığımız şu, ya ‘ben size kredi vermek istemiyorum ne kadar az acenteye verebilirsem o kadar iyi' ya da 'kendi halinde çalışan küçük acenteleri piyasadan silelim' anlayışı var” dedi.

“BİRÇOK ACENTE BİR DAHA OFİSİNİ AÇAMAYABİLİR”

Bakan Ersoy’un, yaptığı açıklamalarla çok az sayıda acente varmış gibi davrandığını söyleyen Kılınç, “kendi reklamını yapan birinden bahsediyoruz. Online satışları arttırarak kendi online sistemlerine yönlendirme yapacağını anlıyoruz. Bu duruma diyecek bir şey bulamıyoruz. 12 bin acente ve ailelerinden bahsediyoruz. Fark edilmezsek çok ciddi bir sıkıntı bizi beklemektedir. Birçok acentemiz bir daha ofisini açamayabilir. Bu da bizim meslek grubumuzun ve ailelerinin mağdur edileceği anlamına gelir. Umarım bir an önce eski günlerimize geri döner ve meslektaşlarımızla beraber ofislerimizi tekrar açarak iş yapmaya başlarız” diye konuştu. (Antep/EVRENSEL)