05 Mayıs 2020 11:58

Merkez Bankası: Gıda fiyatında artışın sebebi salgın, vergiler ve dövizdeki artış

Merkez Bankası, gıda fiyatlarındaki artışı, salgına özgü güçlü talep artışı, vergi ayarlamaları ve dolardaki artışa bağlandı.

Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    Merkez Bankası (MB), Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendiren "Fiyat gelişmeleri raporu"nu yayınlad, gıda fiyatlarındaki yüksekliği, salgına özgü güçlü talep artışı, vergi ayarlamaları ve dolardaki artışa bağlandı.

    Türkiye İstatistik Kurumu dün Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,85; bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,16; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,66 artış gerçekleşti. 

    Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendiren Merkez Bankası, "Gıda fiyatları gerek işlenmemiş gerekse işlenmiş ürünlerde mevsimsel eğilimine kıyasla yüksek bir oranda artmıştır. Enerji fiyatlarında uluslararası petrol fiyatlarındaki sert düşüşün yansımalarıyla azalış eğilimi sürmüştür. Hizmet enflasyonu, salgına bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı kalemler başta olmak üzere, alt gruplar genelinde azalmıştır. Bu dönemde temel mal grubu enflasyonu Türk lirasındaki değer kaybına rağmen yavaşlamıştır" dedi.

    MB, gıda fiyatlarındaki yüksekliğin nedenlerini şöyle açıkladı: “Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Nisan ayında 1,23 puan artarak yüzde 11,28 olmuştur. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada yüzde 5,23’e, işlenmiş gıdada ise yüzde 17,78’e yükselmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış veriler, işlenmemiş gıda fiyatlarında hem taze meyve ve sebze hem de diğer gruplarda yüksek bir artışa işaret etmiştir. Diğer işlenmemiş gıda grubunda genele yayılan artışlar izlenmekle birlikte, özellikle bakliyat (yüzde 7,54) ve kırmızı et (yüzde 4,30) fiyatları dikkat çekmiştir. Bu dönemde, işlenmiş gıda fiyatlarındaki artışın hızlanmasında ekmek-tahıllar, katı-sıvı yağlar ile alkolsüz içeceklerdeki gelişmeler öne çıkmıştır. Bu gelişmelerle taze meyve ve sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 15,23 ile yatay seyretmiştir. Özetle, Nisan ayı gıda fiyat gelişmelerinde salgına bağlı tedbirlerin arz koşullarına etkisi, döneme özgü güçlü talep artışı, vergi ayarlamaları ve döviz kuru gelişmeleri gibi birçok unsurun belirleyici olduğu değerlendirilmektedir.”

    Enflasyonu ve TÜİK verilerini yorumlayan Evrensel Ekonomi Editörü Bülent Falakaoğlu, hükümetin ve Merkez Bankasının çizdiği iyimser tablonun hane halklarının karnını doyuramayacağını söyleyerek acil destek paketi açıklanması gerektiğini belirtmişti. (EKONOMİ SERVİSİ)

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