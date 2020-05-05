05 Mayıs 2020 11:39

İstanbul Tabip Odası: Tehlike sürüyor, pilot bölgeler seçilmeli

“Vakalar sıfırlanmadığı sürece tehlike sürüyor” diyen İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Pınar Saip, İstanbul’da tablonun net bir şekilde görülmesi için pilot bölgeler seçilmesi gerektiğini söyledi

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Semra TURAN

    Koronavirüsü (Kovid-19) salgını ile mücadelede Türkiye’de paylaşılan resmi verilere göre, iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını ilk kez geçti. Toplam vaka sayısının 127 bin 659'a, can kaybının ise 3 bin 461'e ulaştığı Türkiye, çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilere göre, dünyadaki 193 ülke arasında vaka sayısında 8’inci, hayatını kaybeden hasta sayısında ise 13’üncü sırada.

    Sadece PCR testi pozitif çıkan vakaların Kovid-19 hastası kabul edildiği Türkiye’de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan tedbirler kapsamında salgının kontrol altına alındığını savundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise, birçok uzmanın tehdidin henüz geçmediği yönündeki uyarılarına rağmen salgınla mücadelede halkın “çifte bayram” yaşayacağını vurgulayarak, “erken zafer” ilan etti.

    Ölümlere yol açmaya devam eden salgın konusunda en riskli kent ise, Bakan Koca’nın “Türkiye’nin Wuhan’ı” benzetmesinde bulunup, yine salgını kontrol altına aldıklarını söylediği İstanbul. Türkiye’deki vaka sayısının yüzde 60’ı İstanbul’da bulunuyor. Gerçek ölüm sayılarının gizlendiği yönünde şüphelerin dile getirildiği İstanbul’da, Bakan Koca şimdiye kadar enfekte olan sağlık çalışanı sayısını 7 bin 428 olarak açıklamıştı. İstanbul Tabip Odasının koronavirüs pandemisiyle ilgili 27 Nisan-3 Mayıs haftasına dair derlediği bilgilere göre ise, son olarak Prof. Dr. Murat Dilmener’in salgın nedeniyle hayatını kaybettiği kentte enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 4 bin 500’ün üzerinde.

    İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, salgınla mücadelede İstanbul’daki son durumu ve kentteki salgın riskini anlattı.

    KONTROLE ALINMADI

    İstanbul’da hastanelere başvuru, yatan hasta sayısı ve yoğun bakımlarda azalmanın olduğunu dile getiren Prof. Dr. Pınar Saip, bunun özelikle sağlık çalışanlarının hastaları doğru yönlendirilmesi ve iyi organize olmalarından kaynaklandığını, bu süreçte birinci basamak hizmeti olan Aile Hekimleri ve İlçe Sağlık Koordinasyonlarının etkili olduğunu belirtti.

    Bu nedenle salgınla mücadelede biraz daha iyi noktaya gelindiğini ifade eden Saip, ancak bunun salgını kontrol altına alındığı anlamına gelmediğinin altını çizdi. Saip, “Henüz testi negatif çıkan hasta sayısı ve bunların ölüm oranlarına yansıması konusunda resmi verilere sahip değiliz. Bu yüzden kesin rakamlarla konuşmak zor. Ancak ilk günlerin yoğunluğu azalmış durumda. Bu da 65 yaş üstünün evde olması, yine 3-4 günde olsa sokağa çıkma yasakları süreci olumlu yönde etkiledi. Ama kontrol altına alındığını söylemek için çok erken” dedi.

    Prof. Saip, “20 yaş altı ve 65 yaş üstü en kırılgan kesim. Dışarı çıkmaları halinde çok dikkatli adımların atılması gerekir. ‘Her şeyi kontrol altına aldık büyük bir başarı elde ettik’ demek çok gerçekçi olmadığı gibi doğru da değildir. Bu açıklamalar toplumda rehavete götürdüğü gibi alınan önlemleri de riske atabilir. Aşı çıkana kadar çok rahat etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı. 

    TEHLİKE DEVAM EDİYOR

    Şu anki sürecin zaman içerisinde nasıl ilerleyeceğini kestiremediklerini kaydeden Saip, şunları söyledi: “Rehavete kapılmamak lazım. Kovid polikliniklerin uygun koşullarda yapılması, kişisel koruyucu ekipmanların düzenli olarak sağlanması, önlemlerin mutlaka artırılması gerekiyor. Birden bire bu süreci değiştiremeyeceğiz. Vakalar sıfırlara varmadığı sürece tehlike devam ediyor. Resmi verilerde hala 2 binin üzerinde vaka bildirimi var. ‘Kontrol altına aldık’ denilmesi için çok erken. Şu anda sadece 7 binin üzerinde sağlık çalışanı enfekte durumda. İlk salgın başladığında sağlıkçılar için ekipmanlar sağlanabilseydi hem vaka sayısı hem de ölüm oranları bu kadar fazla olmazdı.”

    PİLOT ÇALIŞMA ÖNERİSİ

    İstanbul’daki hastanelerde şu anda çok ciddi sıkıntılar olmadığını, organize olduklarını paylaşan Saip, kentteki tablonun net bir şekilde görülmesi için ise mahalle ve işyerlerinde pilot çalışmaların başlatılması gerektiğini kaydetti. Böylesi bir çalışmayla ne kadar kişinin enfekte veya hasta olduğunun öğrenilebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Saip, “Biz sadece hastaneye başvuran ve yakınındakilere müdahale edebiliyoruz. Bir de başvurmayanlar var. Genel resmi görmemiz için pilot çalışmalar yapılmalı. Tüm toplumun taranması tabi mümkün değil, ancak vakaların yoğun olduğu bazı pilot bölgeler seçilerek çalışmalar yürütülmeli. Bu çalışmanın sonunda salgınla mücadelede bir takım kararlar alınabilir” diye vurguladı. (İstanbul/MA)

    İstanbul Tabip Odası: Özel hastanelerde birçok şey pandemi öncesindeki gibi

    İstanbul Tabip Odası: Özel hastanelerde birçok şey pandemi öncesindeki gibi

    İstanbul Tabip Odası: Salgın yönetimi değil algı yönetimi

    İstanbul Tabip Odası: Salgın yönetimi değil algı yönetimi

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Kameralı kentte Gülistan hâlâ kayıp, Abarakov’un görüntüsü yok
    YAZARLAR
    Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Seçim beklentisiyle laf üretimi yeter mi?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Öcalan'ın telefon görüşmesi: İktidarın hesapları, Öcalan'ın mesajları

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Kısa çalışma döneminde iş sözleşmesi askıda kabul ediliyor

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    İyi yağlanmış makine

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Makus kaderden kaçış yok

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Futbola dönüş operasyonu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Bakan Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması: Öğrenciler okullarında sınava girecek
    Bakan Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması: Öğrenciler okullarında sınava girecek

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin LGS sınavına kendi okullarında gireceklerini duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu sonlandırdı
    Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu sonlandırdı

    Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu sonlandırdı. Gökçek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    İstanbul Tabip Odası: Tehlike sürüyor, pilot bölgeler seçilmeli
    İstanbul Tabip Odası: Tehlike sürüyor, pilot bölgeler seçilmeli

    “Vakalar sıfırlanmadığı sürece tehlike sürüyor” diyen İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Pınar Saip, İstanbul’da tablonun net bir şekilde görülmesi için pilot bölgeler seçilmesi gerektiğini söyledi

    ATO: Sorun varken maske ticareti kabul edilemez
    ATO: Sorun varken maske ticareti kabul edilemez

    Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Karakoç, yeni maskelerin nitelik açısından sorunlu olduğunu belirterek, “Ülkede maske sorunu varken, ticaretini yapmak kabul edilemez” dedi.

    Dolar 7.04 lira, avro 7.68 lira seviyesinde işlem görüyor (5 Mayıs 2020)
    Dolar 7.04 lira, avro 7.68 lira seviyesinde işlem görüyor (5 Mayıs 2020)

    Dün 7,05'in üzerini gören dolar bu sabah 7.04 lira, avro 7.68 lira, sterlin 8.78 lira seviyelerinde işlem görüyor.

    Kılıçdaroğlu: Darbe kelimesine dahi tahammülümüz yok
    Kılıçdaroğlu: Darbe kelimesine dahi tahammülümüz yok

    Darbe tartışmaları ile ilgili Abdülkadir Selvi'ye konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Öyle bir kelimeye tahammülümüz bile yoktur. Ne darbesi?” dedi.

    Türkiye'de koronavirüs: "Normalleşme" takvimi açıklandı | Tüm gelişmeler (5 Mayıs)
    Türkiye'de koronavirüs: "Normalleşme" takvimi açıklandı | Tüm gelişmeler (5 Mayıs)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan tüm gelişmelerini sayfamızda bulabilirsiniz.

    ZMO İzmir Şube Başkanı Türk: Tarıma pansuman yetersiz, neşter vurmamız gerekiyor
    ZMO İzmir Şube Başkanı Türk: Tarıma pansuman yetersiz, neşter vurmamız gerekiyor

    Pandemi sürecinde tarımsal üretimin büyük darbe aldığını söyleyen ZMO İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk, “Desteklemeler pansumandan öteye geçemedi. Halbuki bizim yaraya neşter vurmamız gerekiyor” dedi.

    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    SAHA Derneği: Sanatın dönüştürücü gücüne inancımızı tazelememiz lazım
    SAHA Derneği: Sanatın dönüştürücü gücüne inancımızı tazelememiz lazım
    Müzisyen Hüsnü Arkan korona günlerini anlattı: Asıl dünyayla karşılaştık
    Müzisyen Hüsnü Arkan korona günlerini anlattı: Asıl dünyayla karşılaştık
    Koronavirüs ile dijitalleşen hayatlarımız: İki ayrı dünyada mı yaşıyoruz?
    Koronavirüs ile dijitalleşen hayatlarımız: İki ayrı dünyada mı yaşıyoruz?
    Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'nin sahipleri açıklandı
    Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'nin sahipleri açıklandı
    Taniel Varujan’ın 1 Mayıs şiiri Türkçeye çevrildi
    Taniel Varujan’ın 1 Mayıs şiiri Türkçeye çevrildi
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İHD İzmir Şubesi: Cezaevlerinde baskıcı yöntemler giderek arttı
    İHD İzmir Şubesi: Cezaevlerinde baskıcı yöntemler giderek arttı

    İHD İzmir Şubesi, kentteki cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin hazırladığı raporu kamuoyu ile paylaştı. Son 4 ayda baskıcı yöntemlerin giderek arttığına dikkat çekildi.

    ZMO İzmir Şube Başkanı Türk: Tarıma pansuman yetersiz, neşter vurmamız gerekiyor
    ZMO İzmir Şube Başkanı Türk: Tarıma pansuman yetersiz, neşter vurmamız gerekiyor

    Pandemi sürecinde tarımsal üretimin büyük darbe aldığını söyleyen ZMO İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk, “Desteklemeler pansumandan öteye geçemedi. Halbuki bizim yaraya neşter vurmamız gerekiyor” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Salgını fırsat bilen patron SF Trade direnişçisi 4 kadın işçiye tazminat davası açtı
    Salgını fırsat bilen patron SF Trade direnişçisi 4 kadın işçiye tazminat davası açtı

    SF Trade patronu, adli tatile rağmen direnişçi 4 kadın işçiye ayrı ayrı “haksız rekabete yol açmak, şirketin bilgilerini paylaşmak” iddialarıyla, 200 bin TL’lik dava açtı.

    EMEP İzmir: 1 Mayıs’ta haykırdığımız talepler için mücadeleyi sürdürelim
    EMEP İzmir: 1 Mayıs’ta haykırdığımız talepler için mücadeleyi sürdürelim

    Emek Partisi İzmir İl Başkanı Emine Uyar, 1 Mayıs değerlendirmesi yaparak, “1 Mayıs’ta engelleri aşarak haykırdığımız talepler için birliğimizi, mücadeleyi ve dayanışmayı sürdürelim” dedi.

    Muğla'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
    Muğla'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde elektrik akımına kapılan 28 yaşındaki Bilal Ağır isimli işçi hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Tabip Odası: Kentte Kovid-19 tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 466’ya çıktı
    İzmir Tabip Odası: Kentte Kovid-19 tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 466’ya çıktı

    İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 466’ya ulaştı.