İstanbul Tabip Odası: Tehlike sürüyor, pilot bölgeler seçilmeli

Semra TURAN

Koronavirüsü (Kovid-19) salgını ile mücadelede Türkiye’de paylaşılan resmi verilere göre, iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını ilk kez geçti. Toplam vaka sayısının 127 bin 659'a, can kaybının ise 3 bin 461'e ulaştığı Türkiye, çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilere göre, dünyadaki 193 ülke arasında vaka sayısında 8’inci, hayatını kaybeden hasta sayısında ise 13’üncü sırada.

Sadece PCR testi pozitif çıkan vakaların Kovid-19 hastası kabul edildiği Türkiye’de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan tedbirler kapsamında salgının kontrol altına alındığını savundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise, birçok uzmanın tehdidin henüz geçmediği yönündeki uyarılarına rağmen salgınla mücadelede halkın “çifte bayram” yaşayacağını vurgulayarak, “erken zafer” ilan etti.

Ölümlere yol açmaya devam eden salgın konusunda en riskli kent ise, Bakan Koca’nın “Türkiye’nin Wuhan’ı” benzetmesinde bulunup, yine salgını kontrol altına aldıklarını söylediği İstanbul. Türkiye’deki vaka sayısının yüzde 60’ı İstanbul’da bulunuyor. Gerçek ölüm sayılarının gizlendiği yönünde şüphelerin dile getirildiği İstanbul’da, Bakan Koca şimdiye kadar enfekte olan sağlık çalışanı sayısını 7 bin 428 olarak açıklamıştı. İstanbul Tabip Odasının koronavirüs pandemisiyle ilgili 27 Nisan-3 Mayıs haftasına dair derlediği bilgilere göre ise, son olarak Prof. Dr. Murat Dilmener’in salgın nedeniyle hayatını kaybettiği kentte enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 4 bin 500’ün üzerinde.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, salgınla mücadelede İstanbul’daki son durumu ve kentteki salgın riskini anlattı.

KONTROLE ALINMADI

İstanbul’da hastanelere başvuru, yatan hasta sayısı ve yoğun bakımlarda azalmanın olduğunu dile getiren Prof. Dr. Pınar Saip, bunun özelikle sağlık çalışanlarının hastaları doğru yönlendirilmesi ve iyi organize olmalarından kaynaklandığını, bu süreçte birinci basamak hizmeti olan Aile Hekimleri ve İlçe Sağlık Koordinasyonlarının etkili olduğunu belirtti.

Bu nedenle salgınla mücadelede biraz daha iyi noktaya gelindiğini ifade eden Saip, ancak bunun salgını kontrol altına alındığı anlamına gelmediğinin altını çizdi. Saip, “Henüz testi negatif çıkan hasta sayısı ve bunların ölüm oranlarına yansıması konusunda resmi verilere sahip değiliz. Bu yüzden kesin rakamlarla konuşmak zor. Ancak ilk günlerin yoğunluğu azalmış durumda. Bu da 65 yaş üstünün evde olması, yine 3-4 günde olsa sokağa çıkma yasakları süreci olumlu yönde etkiledi. Ama kontrol altına alındığını söylemek için çok erken” dedi.

Prof. Saip, “20 yaş altı ve 65 yaş üstü en kırılgan kesim. Dışarı çıkmaları halinde çok dikkatli adımların atılması gerekir. ‘Her şeyi kontrol altına aldık büyük bir başarı elde ettik’ demek çok gerçekçi olmadığı gibi doğru da değildir. Bu açıklamalar toplumda rehavete götürdüğü gibi alınan önlemleri de riske atabilir. Aşı çıkana kadar çok rahat etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Şu anki sürecin zaman içerisinde nasıl ilerleyeceğini kestiremediklerini kaydeden Saip, şunları söyledi: “Rehavete kapılmamak lazım. Kovid polikliniklerin uygun koşullarda yapılması, kişisel koruyucu ekipmanların düzenli olarak sağlanması, önlemlerin mutlaka artırılması gerekiyor. Birden bire bu süreci değiştiremeyeceğiz. Vakalar sıfırlara varmadığı sürece tehlike devam ediyor. Resmi verilerde hala 2 binin üzerinde vaka bildirimi var. ‘Kontrol altına aldık’ denilmesi için çok erken. Şu anda sadece 7 binin üzerinde sağlık çalışanı enfekte durumda. İlk salgın başladığında sağlıkçılar için ekipmanlar sağlanabilseydi hem vaka sayısı hem de ölüm oranları bu kadar fazla olmazdı.”

PİLOT ÇALIŞMA ÖNERİSİ

İstanbul’daki hastanelerde şu anda çok ciddi sıkıntılar olmadığını, organize olduklarını paylaşan Saip, kentteki tablonun net bir şekilde görülmesi için ise mahalle ve işyerlerinde pilot çalışmaların başlatılması gerektiğini kaydetti. Böylesi bir çalışmayla ne kadar kişinin enfekte veya hasta olduğunun öğrenilebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Saip, “Biz sadece hastaneye başvuran ve yakınındakilere müdahale edebiliyoruz. Bir de başvurmayanlar var. Genel resmi görmemiz için pilot çalışmalar yapılmalı. Tüm toplumun taranması tabi mümkün değil, ancak vakaların yoğun olduğu bazı pilot bölgeler seçilerek çalışmalar yürütülmeli. Bu çalışmanın sonunda salgınla mücadelede bir takım kararlar alınabilir” diye vurguladı. (İstanbul/MA)

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