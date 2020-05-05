Erzurum'da diş hekimleri, ek ödemelerini işçilerle paylaştı

Erzurum'da salgın 26 poliklinikte 90'a yakın diş hekimiyle hizmet veren Ağız Diş Sağlığı Merkezi, koronavirüs salgını nedeniyle poliklinik hizmetini azalttı. Ramazan nedeniyle iftar sonrası artan hastalara hizmet için 12 hekimin görev yaptığı merkezde anlamlı bir çalışmaya imza atıldı.

Demirören Haber Ajansının haberine göre Başhekim Dr. Feridun İlday'ın girişimiyle hekimler ve klinik çalışanları, ek ödemelerini bu haktan mahrum bırkılan sağlık işçileriyle paylaşma kararı aldı. Toplanan yaklaşık 30 bin TL, merkezde görevli 86 personele dağıtıldı.

Dr. İlday, "Hekimlerimizin ve sağlık çalışanları ek ödemelerini en yüksek tavandan aldı. Hekimlerimizin ve klinik yardımcısı çalışanların büyük katkılarıyla durumu daha düşük diğer arkadaşlara yardım ettik. Aramızda topladığımız yaklaşık 30 bin TL'yi personelimize dağıttık. Bu uygulama pandemi sürecince devam edecek" diye konuştu.

Öte yandana merkezin günde 24 saat hizmet verdiğini belirten İlday, "25 olan klinik sayısını sosyal izolasyon sebebiyle azalttık. Şu an merkezin giriş katında 12 hekim arkadaşımızla hizmet veriyoruz. Ramazan sebebiyle özellikle iftar sonrası hasta sayısı artıyor. Günde 130-140 arasında olan hasta sayısı bazen 200'e ulaşabiliyor. Ama her türlü sağlık tedbiri altında vatandaşa gereken tedavi uygulanıyor" dedi.

SAĞLIK İŞÇİLERİ EK ÖDEMELERİN ADİL DAĞITILMASINI İSTİYOR

Koronavirüs salgını döneminde sağlık çalışanlarının bir kısmının ek ödemelerinin üç ay tavandan ödeneceği açıklanmıştı. Ancak koronavirüsle mücadelede diğer sağlık çalışanları ile birlikte en ön safta yer alan sağlık işçilerinin hepsi ek ödeme hakkından yoksun.

İşçiler, Sağlık Bakanlığının ek ödemelerde memur-işçi ayrımı yapmasına tepki göstererek sağlığın bir ekip işi olduğunu vurguluyor ve kendilerine de ek ödeme yapılmasını istiyor. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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