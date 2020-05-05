Venezuela'da Guaido, hükümeti devirmek için ABD'li askerle anlaştı iddiasını reddetti

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido, Devlet Başkanı Maduro'yu devirmek için eski ABD askeri Jordan Goudreau ile anlaşma imzaladığı iddialarını yalanladı.

Venezuela basınında çıkan haberlere göre, Guiado’nun partisi Voluntad Populardan (VP) yapılan yazılı açıklamada, muhalif liderin, Nikolas Maduro hükümetini devirmek amacıyla ABD’de özel güvenlik şirketi Silvercorp'un sahibi Goudreau ile sözleşme imzaladığı iddiaları reddedildi.

Partinin açıklamasında, sözleşme imzalandığı öne sürülen söz konusu şirketle ilgilerinin olmadığı belirtildi.

VENEZUELALI GAZETECİ YALANLANAN SÖZLEŞMEYİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Öte yandan Venezuelalı gazeteci Patricia Poleo, Guaido'nun Maduro'yu devirmek için eski yeşil bereli Amerikan askeri Jordan Goudreau ile imzaladığını iddia ettiği sözleşmeyi sosyal medya hesabından yayınladı.

MADURO'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'yi destek vermekle suçladığı, silahlı eylem ve darbe girişimi için pazar gününden bu yana ülkeye sızmaya çalışan 13 kişinin yakalandığını açıkladı.

Maduro, düzenlediği basın toplantısında, "Kolombiya'dan Venezuela'ya karşı terörist bir saldırı hazırlanıyor. ABD hükümeti, ülkeyi kana bulamak ve askeri müdahaleye bahane bulmak adına salgın dönemini terörist bir saldırı düzenlemek için kullanıyor" dedi.

Devlet Başkanı Maduro, yakalananlar arasında Luke Alexander Denman ve Airan Berry isimli iki ABD'linin olduğunu ve bu kişilerden birinin daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik biriminde çalıştığını açıkladığını söyleyerek, bu kişilerin pasaportları, kimlikleri ve SilverCorp şirketi kartlarını gösterdi.

Maduro, "Bizi bir savaşa sokmak istiyorlar, şu ana kadar başaramadılar ve başaramayacaklar da" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da pazar günü güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla silahlı eylem, suikast ve darbe yapmak amacıyla deniz yoluyla La Guairia sahilinden ülkeye girmeye çalışan bir grubun etkisiz hale getirildiği, operasyonda 8 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yakalandığı açıklanmıştı.

Dün devam eden operasyonda bu sefer de Venezuela'nın Aragua eyaletine bağlı Chuao kentinden deniz yoluyla ülkeye sızmaya çalışan bir grubun yakalandığı bildirilmişti.

Yakalanan bu grubun içerisinde, saldırı planının lideri olduğu düşünülen ve Venezuela'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki darbe girişiminde yer alan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Seqea'nın da olduğu duyurulmuştu. (DIŞ HABERLER)

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