Denizlerin yoldaşları Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner, 6 Mayıs'ta canlı yayında
Türkiye devrimci gençlik hareketinin önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın yoldaşları Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner, 6 Mayıs Çarşamba günü Emek Gençliğinin canlı yayınıda olacak.
Görsel: Emek Gençliği
Türkiye devrimci gençlik hareketinin önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişinin 48'inci yıl dönümünde, Denizlerin yoldaşları Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner Emek Gençliğinin canlı yayınına katılacak.
Emek Gençliği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hazan İlik'in de katılacağı canlı yayın, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de Emek Gençliğinin Twitter ve Facebook hesaplarıyla Emek Partisinin YouTube hesabından yapılacak.
Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner, canlı yayında mücadele arkadaşları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin Aslan'ı ve mücadelelerini anlatacak. Sanatçıların da katılacağı canlı yayını kaçırmamak için Emek Gençliğinin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
6 Mayıs günü yapacağımız canlı yayında Denizleri mücadele arkadaşları Aydın Çubukçu, Mustafa Yalçıner ve Emek Gençliği MYK üyesi Hazan İlik ile birlikte konuşuyoruz.— Emek Gençliği (@emekgencligi) May 3, 2020
Sanatçı dostlarımızın da katılacağı yayınımız 6 Mayıs 21:00'de twitter, facebook ve youtube sayfalarımızda! pic.twitter.com/M43EkgRVW5
• Emek Gençliği Twitter hesabı: twitter.com/emekgencligi
• Emek Gençliği Facebook hesabı: facebook.com/emekgencligi.org
• Emek Partisi YouTube hesabı: youtube.com/channel/UC4YBQxKkQ-gDXp-WTPqbYLA
(HABER MERKEZİ)
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