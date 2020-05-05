Seyahat kısıtlaması devam eden kentlerden gelenler Antalya'ya alınmayacak

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, seyahat kısıtlaması devam eden 24 kentten S belgesi olmadan gelenlerin Antalya'ya alınmayacağını duyurdu.

Vali Karaloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeledeki tedbirler hakkında bilgi verdi. Karaloğlu, saat 00.00'dan itibaren Antalya'ya, seyahat kısıtlaması devam eden 24 kentten S belgesi olmadan gelenlerin kente alınmayacağını belirtti. Karaloğlu, "Kontrol noktalarında tespit edildiklerinde haklarında idari işlem yapılacak ve şehre sokulmadan geri gönderilecek." dedi.

Karaloğlu, taksilerle ilgili alınan kararı da açıkladı. Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında bir süredir taksilerde uygulanan tek/çift uygulamasının sona erdiğini kaydeden Karaloğlu, saat 00.00'dan sonra tüm taksicilerin çalışabileceğini duyurdu.

(HABER MERKEZİ)

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