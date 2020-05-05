YÖK, TYT süresini 165 dakikaya çıkardı, 180 olan baraj puanını düşürdü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yayımladığı açıklamayla, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e düşürüldüğünü bildirdi.

YÖK'ün açıklamasında ayrıca Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında geçtiğimiz yıl verilen 135 dakikalık sürenin, yalnızca bu yıl geçerli olmak üzere 30 dakika daha ek süre ile 165 dakikaya çıkarıldığı belirtildi.

YÖK'ün yaptığı açıklamada "TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)

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