İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri, sorunlarının çözülmesini istiyor

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri, uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunların çözülmesini istiyor.

Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmasıyla birlikte Yükseköğrertim Kurulu (YÖK) uzaktan eğitme geçilmesi kararını vermişti. Bu süreçte farklı Üniversitelerden öğrenciler altyapının yetersiz olması, internet sıkıntısı, materyal eksikliği sorunlarıyla karşı karşıya kaldılar.

İstanbul Aydın Üniversitesi 3 Mayıs’ta Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Aydın ile yaptığı Instagram canlı yayınında öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Hâlâ şeffaf bir açıklamanın yapılmaması öğrencileri muallakta bırakmış durumda. En merak edilen başlıklar okul ödemeleri ve sınav sistemi oldu.

Mustafa Aydın, ödemelere açıklama yaparken bir kaç kere vurguladığı "Adil ve hakaniyetli olmak lazım" cümlesiyle başlayarak okulun harcamalarının aynı şekilde devam ettiğini ve bu süreçte personeli işten çıkarmadıkların öne sürerek, maaşların ödenebilmesi için öğrencilerin okul ücretlerini eksiksiz yatırması gerektiğini söyledi. Bazı gecikmelere karşı tolerans gösterileceğini ifade eden Mustafa Aydın "İndirim söz konusu olmayacak" dedi. Yayını izleyen bir öğrenci "2 gün ödeme gecikince sistem kapanıyor, nasıl bir tolerans söz konusu" yorumu dikkat çekti.

Hemen ardından sunucunun Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği başkanlığını yapan Mustafa Aydın'a sorulan AVM'lerdeki kiraların ödenip ödenmeme sorusuna AVM'lerin tatil olmasına rağmen kiraların alındığını açıklayan Mustafa Aydın "Bu süreci karşılıklı birbirimizi anlayarak geçirmeliyiz" diyerek yanıt verdi.

Açıklamanın ardından öğrencilerin AVM ve okulun karşılaştırıldığını sorgulayarak yorumlar yazdılar.

Ödemelerin yapılması bu süreçte öğrencileri zorlarken diğer ciddi konuda vize sınavlarının online olarak yapılması özellikle Hukuk Fakültesi öğrencileri mağdur olduklarını belirtti.

Vize sınavlarının başlamasıyla birlikte altyapı zayflığından dolayı sınava giremeyen Hukuk Fakültesi öğrencileri sürenin az olması, soru ve cevaplarda karışıklık olması ve sınavların hakkaniyetli olmadığını açıklayarak Twitter’da #iaühukuködevistiyor çalışması başlattılar.

Hukuk Fakültesi öğrencileri açıklama yaparak "Online sınavın karşısındayız. Yanında notu olmayan internet sorunu yaşayıp derslere giremeyen öğrenciler de düşünülsün. Altyapısı oluşturulmamış online sınav sisteminin biz İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin üzerinde denenmesi birçok mağduriyete yol açtı. Haksızlığın karşısındayız" dedi.

20 dakikalık bir sınavda uzun uzun soruların sorulması, hakkaniyete uygun değil, diyen öğrenciler "Aynı zamanda sistemin sürekli atması, online sınav sisteminin altyapısal başarasızlığını gösteriyor" dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Aydın Üniversitesi öğrencileri: Derse erişimde teknoloji imtihanıyla karşı karşıyayız

Çukurova Üniversitesi öğrencileri: Eğitim uzaktan, eşitsizlik sistemden

Dokuz Eylül Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim sorunları sürüyor