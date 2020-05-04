HDP'li Tülay Hatimoğulları: Koronavirüsten etkilenen minibüs esnafına destek verin

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, pandemi nedeniyle alınan önlemlerden ekonomik olarak olumsuz etkilenen minibüs esnafının ekonomik destek ve kredi borçlarının ertelenmesi taleplerine dair Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yanıtlanması talebi ile soru önergesi verdi.

Adana Minibüsçüler Esnaf Odasının kendisine ilettiği bilgilere göre, alınan önlemler kapsamında dolmuşların taşıma kapasitesinin yarısı olan 7 kişiye düşürüldüğünü aktaran Hatimoğulları, esnafın bu gelirle mazot, lastik, akü, trafik cezaları, trafik sigortası, fenni muayene gibi girdileri karşılayamadığını ifade etti. Esnafın tek başına salgının yarattığı ekonomik zararların üstesinden gelmesinin mümkün olmadığını kaydeden Hatimoğulları, gibi, “Tüm esnaflara olduğu gibi minibüs esnaflarına da pandemi sürecinde devlet destek vermekle yükümlüdür. Bu desteklerin acilen planlanması ve yerine getirilmesi elzemdir” dedi.

"TOPLU TAŞIMA ESNAFINA YAKIT DESTEĞİ VERİLECEK MİDİR?"

Hatimoğulalrı konu ile ilgili şu sorulara yanıt istedi;

Salgın nedeni ile mağdur olan minibüs esnaflarına destek verilmesi planlanmakta mıdır? Halihazırda ekonomik olarak oldukça zor durumda olan minibüs esnafının banka kredileri, banka kredi kartları ve vergi ödemelerinin 8 ay faizsiz ertelenmesi talepleri değerlendirilecek midir? Bunun için Bakanlığınızın çalışmaları var mıdır? Toplu taşıma esnafına yakıt desteği verilmesi için çalışmalarınız var mıdır? Pandemi ile mücadelenin dillerden düşmediği bugünlerde esnafın girdilerine neden sürekli zam gelmektedir? Bu zamların geri çekilmesi ve böylelikle esnafın yükünün bir nebze azaltılması için çalışmalar var mıdır? Elektronik para toplama makinaları kullanmaya geçen illerde, toplu taşıma araçlarından alınan KDV oranın yolcu sayısına bakılmaksızın yüzde 1,5’a düşürülmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak üzere Bakanlığınızca çalışmalarınız var mıdır?

(Adana/EVRENSEL)

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