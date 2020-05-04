Nuray ÖZTÜRK

İzmir

İzmir Gaziemir serbest bölgede uluslararası markalara üretim yapan SF Trade Tekstil’de Deriteks’e üye olduğu için işten atılan 4 kadın işçiye tazminat davası açıldı.170 gündür direnişlerini sürdüren kadın işçiler, Covid-19 salgını nedeniyle serbest bölge içindeki direnişlerine bir süre ara vermişti. İşçiler açlık ve salgınla mücadele ederken, patron durmadı. Salgın nedeniyle adli tatile rağmen her bir kadın işçiye, haksız rekabete yol açmak, şirketin bilgilerini paylaşmak iddialarıyla, 200 bin TL’lik dava açıldı. Ayrıca sosyal medya paylaşımlarının durdurulmasıiçin de mahkemeye başvuruldu.

DİRENİŞÇİ KADIN İŞÇİLERE “HAKSIZ REKABET” DAVASI

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Deriteks İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz, “Bildiğiniz üzere İzmir Gaziemir Serbest Bölge de sendikaya üye oldukları için işten atılan 4 kadın üyemizin ekim ayından beri direnişi sürmekteydi. Dünyada etkisini gösteren Covid19 salgınından dolayı direnişimize ara vermek zorunda kalmıştık. 12 yıldır çalışıyorlardı, zorla mesaiye kalmamak, akşam mesailerinde bir poğaçaya talim etmeme, daha fazla asgari ücrete çalışmamak için sendikamıza üye olmuş sendikal mücadele içine girmişlerdi. İşçilerin anayasal haklarını kullanmasına izin vermeyen SF TRADE TEKSTİL yönetimi, işçileri işten atmakla kalmadı, bu süreçte işçiler canıyla uğraşırken, salgın nedeniyle ölümler yaşanırken şahsıma ceza davası, 4 kadın işçiye de haksız rekabete yol açtıkları için tazminat davası açtılar. Ayrıca SF TRADE direnişinin tüm sosyal medya paylaşımlarının durdurulması için de mahkemeye başvurmuştur” dedi.

HERKESE ÇAĞRIMIZ: BU DAVAYA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM

SfTrade Tekstil’in aynı uygulamaları 2015 yılında da yaptığını hatırlatan Alagöz, “2015 yılında sendikalaştıkları için 14 işçiyi işten attılar ve 2 trilyonluk tazminat davasıyla hem sendikayı hem de işçileri yıldırmaya, korkutmaya çalıştılar. Bizler bu yaptıklarına bugüne kadar boyun eğmedik bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Anayasanın 51. maddesi hem işten atmalara hem de tazminat davaları açılmasına dayanak yapılıyor.Bu maddenin kaldırılması için de mücadele edeceğiz. İşçi arkadaşlarımızla henüz yan yana gelemedik pandemi nedeniyle, ancak telefonlarla görüşebiliyoruz. Mücadeleye kararlıyız. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna detaylı bir açıklama yapacağız ve tüm konfederasyon ve sendikalara, siyasi parti temsilcilerine, emek örgütlerine, barolara bu süreci ortak yürütme çağrımız olacak” dedi.

Alagöz, salgın nedeniyle mahkemeler kapalıyken, işçi aleyhine yapılan başvuruların zaman kaybetmeden kabul edilerek dava açılmasına izin verilmesini de eleştirerek, tıpkı sokağa çıkma yasaklarında olduğu gibi salgın nedeniyle alınan önlemlerin işçileri kapsamadığına dikkat çekti. Alagöz, “Bütün hayat duruyor ama işçi aleyhine dönen dolaplar durmuyor” diyerek tepki gösterdi. 9 MayısCumartesi günü saat 21.00’de twitter eylemi gerçekleştirerek yaşanan sürece dikkat çekeceklerini ifade eden Alagöz, tüm emek demokrasi güçlerine, kadın örgütlerine bu sürece sahip çıkmaya çağırdı.