Yeni e'nin mayıs sayısı çıktı

Yeni e’nin mayıs sayısı da e-dergi fortmatında yayımlandı. Derginin bu ayki dosyasında pandemiyle birlikte tartışmaya açılan halk sağlığı, sosyal alışkanlıklar, kapitalizmin geleceği ve geleceğin değiştirici öznesi konuları “İki Ay Sonra: Salgın Bize Ne Söylüyor?” başlığıyla tartışılıyor. Dosyada; Prof. Dr. Nilay Etiler, Sibel Özbudun, Mehmet Özkan Yıldırım, Nuray Sancar, Ender Şiar Argın, Nilay Özer ve Özge Sönmez’in yazıları yer alıyor.

Ayrıca Necati Yıldırım’ın “Cengiz Bektaş’la Yolculuk”, Ayşegül Tözeren’in “Yazamayan Yazarlar, Kabarmayan Kekler”, Nazlı Toprak’ın “Ellis Marselis’e Veda”, Nilgün Tutal’ın “Yeni Erkeklik İçin Bir Sinemacı Bir Edebiyatçı” başlıklı yazıları bulunuyor. Öyküleriyle İnci Aydın, İzzet Otru, Barış Akkurt, Elif Eser; şiirleriyle Fergun Özelli, Evfrosini Manta-Lazarou (Lale Alatlı çevirisiyle), Bircan Çelik, A. Nail Deniz, Fatin Hazinedar, Onur Şahin, Önder Karataş, Mehmet Sadık Kırımlı, Yannis Ritsos (Sevi Emek Önder çevirisiyle); desenleriyle Deniz Yıldırım, Esin Erdem, Atilla Atala ve Dikenli Çizgiler’iyle Aslı Alpar okuyucuya eşlik ediyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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