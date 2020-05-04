Tutuklu 6 gazetecinin duruşması avukatları olmadan alelacele görüldü

Tutuklu bulunan gazeteciler Mehmet Ferhat Çelik, Aydın Keser, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'in 8 Mayıs Cuma günü görülmesi gereken duruşmaları, 2 Mayıs Cumartesi günü gazetecilerin avukatlarına haber verilmeden görüldü. Duruşma sonunda mahkeme, 6 gazetecinin de tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutuklu bulunan Yeni Yaşam Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik, Yeni Yaşam Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser, Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Muhabiri Hülya Kılınç ve Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel'in 8 Mayıs Cuma günü görülmesi gereken duruşmaları, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğinin skandal kararıyla 2 Mayıs Cumartesi günü apar topar gürüldü. Üstelik tutuklu gazetecilerin avukatlarına duruşmanın görüleceği bilgisi verilmedi, barodan avukat görevlendirildi.

MAHKEMENİN GEREKÇESİ: EVRAKIN HAFTA SONU GELMESİ VE TALEBİN GECİKMEMESİ GEREKTİĞİ...

İstanbul 2 .Sulh Ceza Hakimliği, duruşmanın alelacele görülmesine gerekçe olarak yasanın değişmesini öne sürdü. Mahkeme, gazetecilerin dinlenilmesinin zorunlu hale geldiğini, evrakın hafta sonu ulaştığını ve bekletilmesinde sakınca olduğunu gerekçe olarak gösterdi.

Mahkemenin kararında şu ifadeler yer aldı: "6459 Sayılı Yasa ile 5271 sayılı Yasanın 108 maddesinde yapılan değişiklik neticesi CMK 108 madde uyarınca gelen taleplerde şüpheli veya müdafiinin dinlenilmesinin zorunlu hale geldiği, evrakın hafta sonu gelmesi, talebin gecikmesinde sakınca bulunan mevadda olması nedenleriyle şüphelilerin özel müdafiilerine ulaşılmaksızın mahkememizce re' sen barodan müdafii tayini istendiği ve görevlendirme yapıldığı, bu durumda şüphelilerin şahsen dinlenmesi için celpinin zorunlu olmadığı anlaşılmakla, evrak incelendi."

Yeni Yaşam'a konuşan Keser ve Çelik’in avukatı Özcan Kılıç, gazetecilerin dosyasının mahkeme tarafından incelenmesi sürerken savcılığın korsanvari bir şekilde işlem yaptığını belirtti. Kılıç, "Savcılık, gazetecilerin tutukluluğunun devamı için hafta sonu Sulh Ceza Mahkemesine başvuruyor ve barodan başka avukatlar atıyor. Üstelik bu avukatlar dosyayı hiç bilmeyen avukatlar. Mahkeme de savunmaları alıp tutukluluğun devamına yönelik bir karar veriyor. Bu korsanvari bir karardır" ifadelerini kullandı.

"Bu durum hükümetin ne kadar sıkıştığını gösteriyor" diyen Avukat Özcan Kılıç, "Bu şimdiye dek hiç uygulanmamış bir yöntemdi, bunu da görmüş olduk. Kararda 'Acele olduğu için, hafta sonu olduğu için, avukatları çağırmamıza fırsat olmadığı için' gibi ibareler yer alıyor. Israrla hafta sonuna denk getiriyorlar. Normalde tutukluluk incelemesi tutuklanma günleri olan ayın 8’i ama 2’sine gün alıyorlar” sözleriyle duruma tepki gösterdi. (MEDYA SERVİSİ)

Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Çelik ve Keser ile Yeniçağ Yazarı Ağırel tutuklandı

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Gazeteci Hülya Kılınç tutuklandı