04 Mayıs 2020 18:24

EMEP Yüreğir İlçe Başkanı Kilis'in tahliyesi için 75 avukat dilekçe verdi

Avukat Tugay Bek, yaşadığı kronik rahatsızlıkları nedeniyle risk altında olan EMEP Yüreğir İlçe Başkanı Ferit Kilis'in yüksek tansiyon nedeniyle iki defa burnundan kan geldiğini söyledi.

Ferit Kilis

Ferit Kilis | Fotoğraf: Evrensel

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    Volkan PEKAL
    Adana

    Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 1 Mayıs'ta tutuklanan Emek Partisi Yüreğir İlçe Başkanı Ferit Kilis ile cezaevinde görüşen avukatlarından Tugay Bek, yaşadığı kronik rahatsızlıkları nedeniyle risk altında olan Kilis’in yüksek tansiyon nedeniyle iki defa burnundan kan geldiği bilgisini verdi. Türkiye’nin çeşitli illerinden 75 avukat, Kilis’in risk altında olduğuna dikkat çekip tutuklama kararının kaldırılmasını talep etti.

    "KALP KRİZİ GEÇİRMESİ DURUMUNDA YANINDA HABER VERECEK KİMSE YOK"

    Bugün Adana F Tipi Cezaevinde müvekkili ile görüşen Avukat Tugay Bek, kronik kalp rahatsızlığı olan müvekkilinin koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca tek kişilik hücrede tutulacak olduğunu hatırlattı. Bek, "Her an yeni bir kalp krizi geçirme riski bulunan müvekkilin yaşamı tehlike altındadır. Bugün yapmış olduğumuz görüşmede, müvekkilin cezaevinde yüksek tansiyon nedeni ile iki defa burnundan kan geldiğini öğrendik. Kendisinin oldukça bitkin ve rahatsız göründüğünü, kalp krizi geçirmesi halinde bunu haber verecek hiç kimsenin yanında olmamasından dolayı oldukça kaygılı olduğunu gözlemledik. Müvekkilimizin hayatından endişe ediyoruz." diye konuştu.

    "BİR AN ÖNCE TAHLİYE EDİLMELİ"

    Kilis’in "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklandığını belirten Emek Partisi Adana İl Başkanı Avukat Sevil Aracı, bağımsız olması gereken hakimlerin terörle mücadele eden kişiler olarak kabul edilemeyeceğini, bu nedenle suçlamanın zaten doğru bir temelde yapılmadığını söyledi. Adil yargılama talebi kabul edilmediği için ölüm orucunda olan bir gencin ölüme terk edilmesine tepki gösterilmesinin ifade özgürlüğü olduğunu dile getiren Aracı, 57 yaşında, sık sık kalp spazmı geçiren ve salgınla ilgili risk grubunda olan Kilis’in bir an önce tahliyesine karar verilmesini istedi.

    "HAKİMLERİN TERÖRLE MÜCADELEDE FONKSİYONU YOKTUR"

    Kilis’in tutuklanmasına neden olan paylaşımın, adil yargılanma talebi ile ölüm orucundayken 24 Nisan 2020 tarihinde vefat eden Mustafa Koçak'a ceza veren hakim hakkında olduğunu hatırlatan Aracı, söz konusu paylaşımda, bir haksız yargılama nedeniyle ölüme sebebiyet verildiği düşüncesinin söz konusu olduğunun, şiddet çağrısı olmadığının ve adı geçen hakime yönelik bir şiddetin de gerçekleşmediğinin altını çizdi. Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme suçunun oluşması için söz konusu paylaşımın yöneldiği kişinin güvenlik ya da istihbarat personeli olmasının zorunlu olduğunu ifade eden Aracı, “Anayasanın 9’uncu maddesinde yer alan ‘Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.’  hükmü gereğince, hakimlerin ‘terörle mücadele’ fonksiyonu yoktur. Böylesi bir niteleme, yargının Anayasal bağımsızlık ve tarafsızlık misyonuyla açıkça çelişmektedir. Ayrıca söz konusu hakimin ismi basında defalarca yer almıştır” dedi.   

    "ÖLÜME NEDEN OLAN YARGI KARARINA TEPKİYİ SORUŞTURMAK SANSÜRDÜR"

    Adil yargılama hakkının ihlaline ve bu nedenle ölüm meydana gelmesine karşı bir protesto ifadesinin, soruşturma ve hatta tutuklamaya konu olmasının, bir sansür uygulaması olduğunu dile getiren Aracı, “Böyle bir tutuklama, adil yargılama hakkının olmadığının ve kişilerin temel haklarının korunmadığının yeni bir ispatıdır” dedi. Kilis hakkında verilen tutuklama kararının usule ve hukuka aykırı olduğunu ifade eden Aracı, ifade özgürlüğü ve siyasi eleştiri hakkının ağır baskı altında olduğunu, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle korunan adil yargılanma hakkına ilişkin güvenceler yok sayılarak muhalefete “düşman ceza hukuku” uygulandığını belirterek Kilis’in tahliye edilmesini istedi.

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