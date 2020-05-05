05 Mayıs 2020 04:23

SAHA Derneği: Sanatın dönüştürücü gücüne inancımızı tazelememiz lazım

Türkiye çağdaş sanatı için “özgür bir saha” oluşturmayı hedefleyen bir organizasyon olan derneğin çalışmalarını SAHA Derneği ve SAHA Studio Direktörü Çelenk Bafra’yla konuştuk.

Çelenk Bafra, Fotoğraf: SAHA Derneği  

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    Hakan GÜNGÖR

    Çağdaş sanatı destekleyen ve genç sanatçıların projelerini hayata geçirmesi için kaynak sağlayan SAHA Derneği, Koronavirüs nedeniyle bazı faaliyetlerini ertelemek zorunda kalsa da çalışmalarını sürdürüyor. SAHA Derneği sanatçılara çalışma, etkinlik, paylaşım ve buluşma mekanı, yeni projeler için de üretim ve araştırma bütçesi sağlayan bir oluşum. Bunun yanı sıra araştırma gezileri, stüdyo ziyaretleri, buluşma ve toplantılar düzenliyor. Türkiye çağdaş sanatı için “özgür bir saha” oluşturmayı hedefleyen bir organizasyon olan derneğin çalışmalarını SAHA Derneği ve SAHA Studio Direktörü Çelenk Bafra’yla konuştuk.

    Türkiye’de çağdaş sanat meşakkatli bir yolculuk sürdürüyor. Bu eserlerin mümkün mertebe görünür olması, tartışılabilmesi, sanatçıların kendilerini ifade edebilecekleri mecraların olması için çalışmalarınız var. Derneğin kuruluş motivasyonu neydi?

    SAHA, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak, çağdaş sanatı destekleme amacında birleşen bir grup sanatsever tarafından 2011 yılında kuruldu. SAHA Derneğinde yüz kadar üyemiz ve kurumsal destekçilerimizin yanı sıra SAHA Studio destekçileri ve gençlerden oluşan SAHA + gibi paydaşlarımız sayesinde çağdaş sanat alanında faaliyet gösteren sanatçı, küratör, sanat tarihçisi ve eleştirmenlerin gelişim ve üretim ortamlarını ve uluslararası ağlarla etkileşimlerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

    Dünyanın dört bir yanında uluslararası nitelikte ve kâr amacı gütmeyen sanat kurumları ile sergi, sanat eseri, yayın, program ve benzeri projelerin hayata geçmesi için iş birliği halinde çalışıyoruz ve gerekirse kaynak geliştirerek bu projelere fon sağlıyoruz. Üye ve destekçilerimizle birlikte yarattığımız kolektif ve katılımcı modelle Türkiye çağdaş sanatının tanınırlığını ve bilinirliğini artırmayı amaçlıyoruz. SAHA Studio ile ilk defa hem sanatçı ve küratörlerle birebir çalışabileceğimiz hem de herkesin katılabileceği etkinlikler düzenleyip bilgi paylaşımı yapabileceğimiz bir platforma da sahip olduk, bizim için heyecan verici bir dönüm noktası.

    Nasıl bir ihtiyaç tespit ederek kolları sıvadınız?

    Türkiye’de güncel sanatın altyapısının kuvvetlendirilmesi, sanat alanında araştırma ve üretimin olanaklarının çeşitlenmesi ve uluslararası diyaloğa katılımın artırılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Bu çerçevede en yararlı modellerden biri de misafir sanatçı ve küratör programları. Tam da bu nedenle yurt dışında farklı misafir sanatçı programlarıyla diyalog ve iş birliğimiz mevcuttu. Kurumsal iş birliklerimizle yurt dışındaki bazı programlara Türkiye’den sanatçı ve küratörlerin katılımını düzenli olarak sağlıyoruz.

    Halihazırda Amsterdam’da Rijksakademie ve De Appel, Beyrut’taki Ashkal Alwan, Londra’daki Delfina Vakfı, Berlin’deki Slavs and Tatars, New York’taki ISCP ve ICI ile ortaklıklarımız sürüyor. Benzeri bir model ve programın İstanbul’da olmasına dair gereksinimi tespit ederek yeni bir mekan ve program sunmak istedik. SAHA Studio’da Türkiye’den görsel sanatçıların üretim, araştırma ve etkileşim ortamlarını geliştirmeye odaklanırken uluslararası kurum temsilcileri ve küratörleri de İstanbul’a davet ederek araştırmalarına yardımcı oluyoruz. Böylece, yerel ekosistemin ihtiyaçlarına cevap verip küresel ağlarla bağlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz.

    Genç sanatçıların eserlerinin sergilenmesi konusunda nasıl bir süreç işliyor?

    Tüm projeler ortaya çıkmaya başladıkça son ay boyunca sanatçılarla bir ekip çalışması yapıyoruz. İlk dönemde benimsediğimiz prensip her sanatçının kendi stüdyo alanını sergileme için kullanması yönündeydi, sergilemeyle ilgili tüm süreç ve kararları üzerinde uzun uzun konuşarak ve ortaklaşa aldık. SAHA Studio ekibindeki arkadaşlarım Ümit ve Timuçin’in sergilemeye dair teknik, pratik ve sanatsal bilgileri bizi çok rahatlattı, onlara özellikle teşekkür ederim.

    Bundan sonra yola hangi sanatçılarla devam edilecek?

    Programı kurgularken beş sanatçı davet edebileceğimizi düşünüyordum ama ilk dönemde programı ve mekanı daha iyi test etmek için dört sanatçıyla başlamayı tercih ettik. SAHA Studio’nun ikinci dönemi için çalışmalara Hera Büyüktaşçıyan ve Vasıf Kortun ile beraber karar vererek davet ettiğim sanatçılar Kerem Ozan Bayraktar, Borga Kantürk, Gülşah Mursaloğlu, Metehan Özcan ve Dilek Vincestır’la mart ayında henüz başlamıştık. SAHA Studio, 15 Mart itibarıyla kapalı olsa da çevrimiçi irtibatımızı koruyup düzenli buluşuyoruz, bu hepimize iyi geliyor. Ayrıca, SAHA Studio, SAHA’daki küratoryal programımız kapsamında farklı coğrafyalardan araştırmacıları ve küratörleri de ağırlamayı planlıyordu ama bunun için öncelikle sınırların açılması ve sağlık bakımından güvenli bir seyahat ortamının yeniden doğması gerekli. Umarım, yaz sonu SAHA Studio sanatçılarını ziyaretçilerle bir araya getireceğimiz bir buluşma yapabilir ve yıl sonuna dek programı birlikte tamamlayabiliriz.

    “ALANIN AKTÖRLERİYLE FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNUYORUZ”

    Koronavirüs tüm dünyada pek çok alanda olduğu gibi kültür sanat alanında da ciddi sorunlara yol açtı. Bu sizin çalışmalarınızı nasıl etkiledi?

    Üye ve paydaşlarımızın maddi ve manevi desteği olmadan faaliyetlerimize devam etmemiz mümkün değil zira kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak sabit ve güvencesi olan bir gelir kaynağımız ya da ana bir finansörümüz yok. Her yıl üyelerimiz ve kurumsal destekçilerimizin SAHA’ya emanet etmeyi seçtiği bağışlarla ve bize ayni destek ve pro bono servis veren kişi ve kuruluşların özverisiyle Türkiye sanatını destekliyoruz. Dolayısıyla önceliklerimizden biri paydaş ve destekçilerimizle bağlarımızı daha da sıkılaştırmak ve hep beraber sanatın dönüştürücü gücüne ve sanata desteğin gerekliliğine dair inancımızı tazelemek.

    Günümüze ve belirsiz görünen geleceğe dair kurumumuzun sürdürülebilirliğini korumak adına tasarruf ve kriz yönetimi planları yaparken sanat ekosistemini güncel bir perspektifle yeniden değerlendirip ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek adına Türkiye ve yurt dışındaki tartışmaları gözlemleyip alanın aktörleriyle fikir alışverişinde bulunuyoruz.

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