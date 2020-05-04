04 Mayıs 2020 17:33

EMEP Dersim İl Örgütü: Emperyalist ülkeler bugün de raporla katliamlar yapıyor

Dersim Katliamı'nın yıl dönümüne ilişkin açıklama yapan Emek Partisi Dersim İl Örgütü, resmi özür başta olmak üzere Dersim halkının katliamla ilgili taleplerini sıraladı.

Emek Partisinin Dersim Katliamı'na ilişkin görseli.

Emek Partisinin Dersim Katliamı'na ilişkin paylaştığı görsel.

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    Cumhuriyet tarihinin yakın zamanlı en kanlı katliamlarından biri olan Dersim Katliamı 83.yıl dönümüne ilişkin Emek Partisi Dersim İl Örgütü yazılı açıklama yaptı. Aradan  83 yıl geçmesine rağmen, acıların hâlâ taze olduğuna değinilen açıklamada “Dersim Katliamı cumhuriyet tarihinin yakın katliamlarından biridir. Yaşanan olayların yakın tanıkları halen aramızda yaşıyor. Kiminin babası, kiminin dedesi, nenesi ya da kardeşi… Tanıklıklar var ve bu trajediyi unutmak mümkün değil” denildi.

    YAŞANANLAR AÇIK BİR ŞEKİLDE SOYKIRIMDIR

    Dersimlilerin büyüklerinin anlattığı ve kitaplara yansımış bilgilerden de hareketle yaşananlar çok açık bir şekilde soykırım olduğunun tarifi yapıldığı açıklamada şunlara değinildi: “Dersim Katliamını, katliam başlamadan önce özellikle Osmanlı’dan bu yana başlayan bir süreç olarak değerlendirmek gerekiyor. Sürekli Dersim bir ‘çıbanbaşı’ olarak görülmüştür. Bölgeye gönderilen müfettişlerin yazdığı raporlarda da Dersim’in tebdil ve tenkil yoluyla bastırılması vurgusu yapılmış, koparılması gereken bir yara olarak görülmüştür.”

    KATLİAMLAR DEVAM EDİYOR

    Bugün de emperyalist ülkelerin işgal etmek istedikleri, yok etmek istedikleri bölgelere dair raporlar hazırladığının altının çizildiği açıklamada, “Demokrasi, eşitlik ve özgürlük talebini kendi hegemonyasını ve çıkarlarını korumak üzere bir katliam vesilesi yapıyorlar. Sonuçta tarihsel bir savaş argümanıdır bu onlar için. Kimi yerlere demokrasi götüreceğiz diyerek katliamlar yapıyorlar bu raporlardan hareketle kimi yerlerde kimyasal silahlarla katliamlar yapıyorlar. Kimi yerlerde de başka şekilde…” denildi.

    ASİMİLASYON YAPILDI

    25 Aralık 1935’te ilk olarak Tunceli vilayetinin idaresi hakkındaki rapor hazırlanmış ve 4 Mayıs 1937’de askeri operasyona başlandığının hatırlatıldığı açıklamada “Bu karardan sonra başlayan askeri harekâtla on binlerce insan kadın, erkek, çocuk, yaşlı, demeden öldürülmüştür. Yine on binlerce insan sürgün edilmiş, toprağından edilmiştir. Kız çocukları evlatlık verilmiş, erkek çocukları da YİBO’larda asimilasyon politikasının araçları haline getirilmiştir” diye belirtildi.

    “ARŞİVLER TAM OLARAK AÇILMALI!”

    Katliamın üzerinden 83 yıl geçmesine rağmen hala resmî bir özür dilenmediğine ve arşivlerin saklandığına değinen Dersim İl Örgütü açıklamasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan 2011 yılında ‘Eğer devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ve literatürde böyle bir şey varsa ben özür dilerim.’ demişti. Bu söylem Dersim Katliamı, gibi acı bir olayı siyasi malzeme yapılarak daha çok CHP’yi baskılamak için kullanıldı. Çünkü özür dilemenin gereği yerine getirilmemiştir!” dedi.

    İl örgütü katliamın 83. yılında taleplerini şöyle sıraladı:

    • Resmi Özür dilensin ve özür kamuoyuyla paylaşılsın!
    • Dersim 1937.38.39 sürecine dair bütün arşivlerin ve hakikatin tamamının kamuoyuyla paylaşılsın!
    • Öldürülenlerin yakınlarının onurlarını, itibarlarını ve haklarını iade eden resmî bir açıklama yapılsın!
    • Kayıpların (çocuk-kadın-yaşlı) nerede olduklarının araştırılsın, öldürülenlerin kimliklerinin tespiti için araştırma yapılsın!
    • Öldürülenlerin naaşlarının bulunsun, naaşlar tanımlansın yeniden defini için gerekli işlemlerin yapılsın!
    • Öldürülenler için anma törenleri düzenlensin!
    • Dersim ismi ve eski yerleşim yeri isimleri iade edilsin!
    • Seyit Rıza ve idam edilenlerin mezar yerleri ortaya çıkarılsın!

    (Dersim/EVRENSEL)

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