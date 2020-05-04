Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 7 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam yapıldı.
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Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7, motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı.
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,33 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,40 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,26 liraya, İzmir'de 5,36 liradan 5,43 liraya yükselecek.
Ayrıca, Ankara'da ortalama 4,87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,03 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,79 liradan 4,95 liraya, İzmir'de 4,89 liradan 5,05 liraya yükselecek. (Ankara/AA)
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