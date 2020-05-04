Gölcük'te eğitim emekçilerinden "Biz bize yeteriz" dekontu istendi

Gölcük Kaymakamlığı, kamu kurumlarına gönderdiği yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz" kampanyasıyla ilgili, kampanyanın kurum çalışanlarına duyurulması ve sonuçlarından Kaymakamlığın bilgilendirilmesini istedi.

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi ise yaptığı yazılı açıklamayla "Yapılanlar öncelikle 'Yardım isteğe bağlıdır. Kişi ve kuruluşlar yardımda bulunmaya zorlanamaz' ilkesine açıkça aykırıdır ve yasa dışıdır. Uygulama ayrıca ve en önemlisi, adeta yeni bir fişleme dalgasıdır" dedi.

Eğitim Sen Kocaeli Şube Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamanın detayları şöyle:

“Gün geçmiyor ki kamu yöneticileri, hukuk dışı eylemlerine bir yenisini daha eklemesin. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul, Ankara, Düzce ve Tokat’tan gelen 'zorunlu bağış' dayatması kervanına bu kez Gölcük Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katıldı. Gölcük Kaymakamlığı, ilçedeki kamu kurumlarına gönderdiği ilgili yazısında kamu kurum yöneticilerine 'kampanyanın kurumunuz mensuplarına duyurulması ve sonuçlarından kaymakamlığımıza bilgi verilmesini' istiyor. Gölcük Kaymakamlığı’nın söz konusu 'sonuçlarından kaymakamlığımıza bilgi verilmesi' ifadesi ile neyi kastettiğini ise durumdan vazife çıkaran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve bazı okul idarecilerinin okul whatsapp gruplarına attıkları mesajlardan anlıyoruz. Kaymakamlığın ve İlçe Milli Eğitim müdürlüğünün talimatlarıyla okul idarecileri, öğretmenlerden bağış yapmalarını ve yaptıkları bağışların dekontlarını kendilerine göndermelerini talep ediyorlar. Bu durumun açıkça öğretmenleri 'bağış' yapmaya ve hatta 'bağış yaptıklarını ispat etmeye' zorlamak olduğunu anlamak güç değil.

'DEKONT İSTEME PERVASIZLIĞINDA BULUNDULAR'

Başta Hükümet ve kamu idarecilerinin bağış ve yardım gibi kavramların ne anlama geldiğini bilmemeleri bir yana bu konuda hukuku da ya bilmediklerini ya da bilmelerine rağmen hukuk dışı işler yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Çünkü yaptıkları öncelikle 'Yardım isteğe bağlıdır. Kişi ve kuruluşlar yardımda bulunmaya zorlanamaz' ilkesine açıkça aykırıdır ve yasa dışıdır. Uygulama ayrıca ve en önemlisi, adeta yeni bir fişleme dalgasıdır. Türkiye Cumhuriyeti, anayasaya göre bir sosyal devlettir. Sosyal devlette yöneticiler, halktan topladıkları vergilerle halkın refahı için harcamalarda bulunurlar. Hükümetler bu asıl görevlerini yapmak kaydıyla ayrıca yardım kampanyaları da organize edebilirler. Ancak önemle vurgulamak isteriz ki söz konusu yardım kampanyaları anlam ve içerik olarak da anlaşılması gerektiği gibi gönüllülük esasına dayanırlar. Hiç kimse zorla yardım ve bağış toplayamaz, insanları yardım yapmaya veya yapmamaya zorlayamaz ve bu sebeple de devlet kimseyi fişleyemez.

Gölcük Kaymakamlığı’nın ilgili yazısı ışığında kamu emekçilerine dayatılan zorunlu bağış uygulaması tutumunu ve bu yazıyı kendilerine görev addeden okul yöneticilerinin öğretmenlerden dekont isteme pervasızlığını açıkça protesto ediyor ve kamu emekçilerine bu dayatmaları yapanları uyarıyoruz. Gölcük Kaymakamlığı ve bazı okul idarecileri bu tutumlarını değiştirmedikleri sürece üyelerimiz adına yargı yoluna gideceğimizi ve sorumluların hukuk dışı eylemlerinden dolayı yargılanmalarının takipçisi olacağımızı da açıkça ilan ediyoruz.” (Kocaeli/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel