Oyuncu Sükan Kahraman hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Sükan Kahraman hayatını kaybetti.

Kahraman'ın cenazesinin, Tekirdağ'ın Saray ilçesi Güngören Köyü'nde toprağa verileceği aktarıldı.

İBB Şehir Tiyatroları, yaptığı açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, değerli sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Sükan Kahraman’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosuna başsağlığı dileriz” dedi.

İBB Şehir Tiyatrolarında 44 yıl aktif roller alan sanatçı Sükan Kahraman, 1963 yılında Gülnihal, Romeo ve Juliet oyunlarıyla oyunculuk kariyerine başlamıştı. Kahraman, İBB Şehir Tiyatrolarında, "Alis Harikalar Ülkesinde", "On İki Öfkeli Adam" ve "Palto"nun da aralarında bulunduğu 39 oyunda rol aldı.

Yeşilçam'da da Türkan Şoray, Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Aliye Rona, Renan Fosforoğlu ve Muazzez Arçay gibi isimlerle rol alan Kahraman, Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü'nün unutulmaz dizisi "Kuruntu Ailesi"nde de oynadı.

TRT'nin birçok radyo tiyatrosu yapımında da görev alan Kahraman, emekliliğinin ardından özel tiyatrolarda oyunculuğunu sürdürdü.

Kahraman, "Piyano", "Damdaki Kemancı", "Ölümüne" isimli oyunlarda, Ülkü Erakalın'ın yönettiği "Düşmanlarım Çatlasın" ve Şerif Gören imzalı "On Kadın" isimli filmlerde de rol aldı. (KÜLTÜR SERVİSİ)