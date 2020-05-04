İran'a geçmek isteyen mülteci işçiler darbedilerek nehre atıldı, boğularak öldü

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, İran sınır muhafızlarının Herat'ta en az 70 mülteci işçiyi darbederek Hari Nehri’ne atması ve onlarcasının boğulmasına dair soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Darbedilerek nehre atılan mültecilerin bulunması amacıyla çalışma başlatldığı ve ilk belirlemelere göre en az 70 kişinin Hari Nehri’ne atıldığının tespit edildiği bildirildi.

Herat’taki İran konsolosluğu ise iddiayı yalanlayarak İran sınır muhafızlarının herhangi bir Afgan vatandaşını gözaltına almadığını savundu.

Reuters Haber Ajansı, da Hari Nehri’ni geçerek İran’a çalışmak üzere geçmek isteyen Afgan mülteci işçilerden bazılarının nehirde boğularak yaşamını yitirdiğini yazdı.

Habere göre Herat Bölge Hastanesi yöneticisi Arif Celali “Şimdiye kadar hastaneye 5 ceset getirildi, 4’ünün boğularak öldüğü açık” dedi.

Reuters’a konuşan Afgan mültecilerden Nur Muhammed de Herat’ın Gülran ilçesinden iş aramak için İran’a geçmek istedikleri sırada İran sınır muhafızlarınca yakalanan 57 mülteci arasında olduğunu belirterek “İşkence edildikten sonra İranlı askerler hepimizi Hari Nehri’ne attılar” dedi.

Bir başka mülteci işçi Şir Ağa ise nehre atılan 57 kişiden en az 23’ünün boğulduğunu söyledi. Ağa “İranlı askerler kendimizi suya atmazsak bizi vuracaklarını söylediler” diye konuştu. (DIŞ HABERLER)

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