Virüsle mücadele sınıfsal, ortak mücadele hayati

Sinan CEVİZ

Liman-İş İstanbul Bölge Başkanı

İstanbul’da sağlık emekçilerinin önerisiyle 20 değişik işyerinden sağlık emekçileri, fabrika ve işyerlerinden temsilciler olarak forumda bir araya geldik.

Forumda SES üyesi temsilcilerden bir arkadaşımız sınıf bağışıklığı konusuna vurgu yaparak, neden bu virüse karşı mücadelenin sınıfsal olduğunu ifade etti. Bir liman işçisi arkadaşımız ise sağlık emekçilerini selamlayarak başladığı konuşmasında sendikasız limanlarda işçilerin hastalandığında karşılaştıkları insanlık dışı uygulamaları paylaştı.

Daha sonra tersane işçisi aldı sözü. Taşeron sistemini ve tersanelerde artan vakaları anlattı. Tekstil sektöründen katılan arkadaşımız ortak mücadele vurgusu yaptı. Foruma Sağlık-İş Sendikası yöneticisi de hastanelerde örgütlü kamu emekçisi sendikası SES yöneticileri de katıldı. Ve bir hastanede dahi farklı sendikaların olduğunu söyleyerek birlikte hareket etmenin zorunluluğuna vurgu yaptılar.

ORTAKLAŞMAK ÖNEMLİ

Foruma katılanlar, sohbet derinleştikçe taleplerinin ortak noktalarının çok oluşuna tanıklık ettiler ve her konuşmacı ortaklaşmanın önemine değindi. 1 Mayıs bunun araçlarından biri olabilirdi ve oldu da. Yine foruma katılan belediye işçisi bir arkadaşımızın “Bu forum tekrarlanmalı” çağrısı foruma katılan herkes tarafından kabul gördü ve forum bu kararla sonlandırılmış oldu.

Bu forum 1 Mayıs’ın bu yıl yaygın ve işyeri temelli nasıl biçimlendiğinin de örneklerinden birini oluşturuyordu. 1 Mayıs tartışmalarında da “Madem çalışıyoruz o zaman işyerlerimizde kutlarız” fikri çok hızlı kabul gördü ve yüzlerce fabrika ve işyerinde 1 Mayıs kutlamaları oldu ve 1 Mayıs günü balkonlardan marşlar çalınıp pankartlar sallandırılarak ülke genelinde işçi ve emekçiler tek ses oldu.

Talepler net; ücretli izin yaygın test, işten atmalar yasaklansın, sendikal hakların önündeki engeller kaldırılsın, taşeron kaldırılsın, kadro atamaları yapılsın, vergi adaletsizliği son bulsun. Hangi fabrikaya giderseniz, hangi hastanede çalışanlara sorarsanız benzer talepleri duyarsınız, öyleyse ortak talepler için ortak mücadele yöntemlerini de geliştirmek en elzem işlerden biri haline geldi. Forum, bir bakıma ortak temsilciler toplantısı niteliğinde olan bu toplantı, bu gerçeğin bir kez daha açığa çıkmasını sağladı.

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu adına da forumda söz alındı ve 15 Mart’ta ortak temsilciler toplantısı ile bir yol haritası çıkarılmaya çalışıldığını fakat virüs nedeni ile ertelediklerini ancak bu forumun bunun yapılabilmesinin mümkün olduğunu gösterdiği ifade edildi.

VİRÜSE KARŞI MÜCADELE

Koronavirüsün ilk ortaya çıkışında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanlık bir yandan nedenlerini sorgularken bir yandan da buna karşı nasıl korunabileceğini de tartıştı ve bu çaba halen sürmekte. İlk günlerde “Bu virüs zengin fakir ayırmıyor” gibi değerlendirmeler olsa da bu sadece biyolojik bir gerçekliği ifade ediyordu. Sınıflı toplum içinde virüse karşı mücadelede iki ayrı tutumun ortaya çıktığı herkes tarafından görüldü. Bu nedenle de “Virüs biyolojik, buna karşı mücadele ise tamamıyla sınıfsaldır.” Sürü bağışıklığı kararını verenler aslında “Evde kal” çağrılarını yenilerken işçi ve emekçileri çalıştırmaya ve sendikaların, emek örgütlerinin ve bilim insanlarının uyarılarına kulak tıkayarak bu tutumlarını sürdürdüler. Biyolojik mücadele giderek iki sınıf arasındaki bir mücadeleye dönüşüyor.

ORTAK MÜCADELE ŞART

Bugünler gelip geçecek, özelleştirmeler ve sağlıkta dönüşüm adı altında yapılan uygulamalar ile toplum sağlığına iyice uzak hale gelmiş sağlık sistemi başta olmak üzere, sağlık emekçilerinin, eğitimcilerin, işçilerin acil talepleri giderilmeyi bekleyecek. Aslında koronalı günlerin de gösterdiği gibi ortak bir mücadele örülemezse sağlık emekçisinin talebi de; liman, tersane, metal işçisinin talebi de karşılanmaktan uzak olacaktır.

Örneğin ülkemizde özelleştirmelere karşı mücadele neden başarılı olmadı sorusunun nedeni bir işyeri özelleştirilince diğer alanlardan yeteri kadar dayanışmanın olmaması ve topyekün bir mücadelenin olmaması söylenir. Salgın sonrasında da sağlık emekçisi ile gıda işçisinin mücadelesinin ortaklaşması, eğitimci emekçisi ile metal işçisinin mücadelesinin birleştirilmesi zorunluluğu orta yerde durmaktadır. Yapılan forum ise bunların konuşulması bakımından önemli olmuştur.

Birlikte tartışma, işçi ve memur taleplerini ortaklaştırmak ve ortak mücadele yöntemleri bulmak bakımından forum başarılı geçti. Şimdi 1 Mayıs geride kaldı, son yılların en çok işyeri kutlamasının olduğu 1 Mayıs oldu ve birçok önemli sonuç ve deneyim bıraktı. Bunun geliştirilmesi ancak işçi memur demeden en ileri cephede yer alanlar başta olmak üzere hep birlikte tartışma, deneyimlerini ortaklaştırma ve çıkan sonuçları paylaşmakla mümkün olabilir. Forum bunun yöntemi bakımından oldukça somut bir örnek. Daha fazla katılımlı ve daha ileri sonuçların çıktığı forumlarda buluşmak dileği ile.

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