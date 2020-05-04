04 Mayıs 2020 14:18
Siirt'te mayına basan asker hayatın kaybetti
Siirt'in Hık Tepe bölgesinde mayına basması sonucu yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Fotoğraf: DHA
Siirt'in Pervari kırsalındaki keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında mayına basan bir asker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Siirt Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Pervari İlçesi Doğan köyünde konuşlu bulunan 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı 3’üncü Motorlu Piyade Tabur Komutanlığınca Hık Tepe bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra edildiği aktarıldı.
Açıklamada bir askerin, eski olduğu değerlendirilen bir mayına basması sonucu yaralandığı ifade edildi.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığından havalanan helikopter ile Siirt Devlet Hastanesine sevk edilen asker, burada hayatını kaybetti. (HABER MERKEZİ)
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