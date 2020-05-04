04 Mayıs 2020 12:46 Güncelleme: 04 Mayıs 2020 12:56

İzmir Tabip Odası: Kentte Kovid-19 tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 466’ya çıktı

İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 466’ya ulaştı.

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İzmir Tabip Odası İzmir'de covid-19 pozitif çıkan sağlık çalışanları verileri

Fotoğraf: İzmir Tabip Odası

İzmir Tabip Odası (İTO) 4 Mayıs tarihli yayımladığı raporda, İzmir’de koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen sağlık çalışanlarının verilerini paylaştı.

Verilere göre 147’si hekim, 2’si diş hekimi, 146’sı Hemşire-ebe-sağlık memuru, 85’i personel, 16’si Tıbbi Sekreter, 24’ü teknisyen, 30’u memur, 6’sı eczacı, 2’si psikolog, 5’i güvenlik görevlisi, 1’i şoför ve 2’si mühendis olmak üzere toplam 466 sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 

(İzmir/EVRENSEL)

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