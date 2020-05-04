İzmir Tabip Odası: Kentte Kovid-19 tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 466’ya çıktı
İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 466’ya ulaştı.
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Fotoğraf: İzmir Tabip Odası
İzmir Tabip Odası (İTO) 4 Mayıs tarihli yayımladığı raporda, İzmir’de koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen sağlık çalışanlarının verilerini paylaştı.
Verilere göre 147’si hekim, 2’si diş hekimi, 146’sı Hemşire-ebe-sağlık memuru, 85’i personel, 16’si Tıbbi Sekreter, 24’ü teknisyen, 30’u memur, 6’sı eczacı, 2’si psikolog, 5’i güvenlik görevlisi, 1’i şoför ve 2’si mühendis olmak üzere toplam 466 sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
#RaporCovid19 pic.twitter.com/IRX0cu5WrH
— İzmir Tabip Odasi (@izmirtabip) May 4, 2020
(İzmir/EVRENSEL)
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