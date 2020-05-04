Kızılay’da personel sayısı azaldı, kan stokları kritik seviyenin altına indi

CHP Milletvekili Atila Sertel şartlı bağışlar, yöneticilerin aldığı yüksek maaşlar ve yanlış uygulamalarıyla sık sık gündeme gelen Kızılay’ın koronavirüs nedeniyle kısa çalışma ödeneğine başvurduğu, yetersiz sayıda personel nedeniyle de kan bağışı toplanmasında ciddi aksamalar yaşandığı bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Kızılay’la ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Sertel, Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök’ün “kan stoklarının kritik seviyenin altına gelmesinin salgını nedeniyle kan bağışlarında yaşanan ciddi azalmalar” olduğu yönündeki açıklamalarının aksine stokların erimesinin yetersiz sayıda personelle çalışılması olduğunu söyledi.

Toplanan bağışlar ve gayrimenkul gelirleri ile ciddi bir bütçeye sahip olan Kızılay’ın kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için İŞKUR’a başvurduğunu açıklayan Sertel, “Bana gelen bilgilere göre; Kızılay yönetimi, koronavirüs ile mücadelenin en yoğun devam ettiği süreçte, 10 binden fazla personeli için kısa çalışma ödeneği başvurusu yaptı. Böylece çalışanların sayısı azaltılıp, çalışma saatleri kısıtlanırken Kan Merkezlerine gidip bağış yapmak isteyen vatandaşlar saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı. Bu uygulamayla birlikte kan stokları da tükenme noktasına geldi” dedi.

PERSONELE DAYATILDI

Yönetim kadrosundakilerin yüksek maaş almaya devam ederken stratejik öneme sahip Kan Merkezlerinde görevli doktor ve diğer sağlık personeline kısa çalışma ödeneği uygulamasının dayatıldığını ifade eden Sertel, şunları söyledi: “Bazı firmaların vergi kaçırmak amacıyla Kızılay’ı paravan gibi kullanması, yöneticilerin aldıkları astronomik maaşlar, yurtiçine yapılmayıp çeşitli ülkelere gönderilen yardım malzemeleriyle halkımızın tepkisini çeken Kızılay yönetiminin çok kritik bir süreçte akıl almaz bir yola başvurduğunu öğrendim. Stratejik öneme sahip Kan Merkezlerinde görevli doktor ve diğer sağlık personeline kısa çalışma ödeneği uygulaması dayatılmış. Personele haftalık 20 saatlik çalışma öngörülürken bu süreçte kan alımları başta olmak üzere bir çok görev noktasında da sıkıntı yaşanmış. 152 yıllık köklü bir geçmiş olan Kızılay, tüm bu süreçte hiç bu kadar siyasileşmemişti. Yandaş ve liyakatsız atamalar, beceriksiz uygulamalar bu köklü kurumun halkımızın gözünde de itibar kaybetmesine neden oldu. Bütün bunlara rağmen sağduyulu davranarak kan bağışlamaya giden vatandaşlarımız personel yetersizliği nedeniyle saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı. Bu çileyi çekmek istemeyen çok kişi de bağış yapmadan evine döndü. Bu durum da kan stoklarının kritik seviyenin altına inmesine neden oldu.”

1 MAYIS'TA NORMALE DÖNDÜ

Personelden ve vatandaşlardan gelen tepkiler nedeniyle Kızılay yönetiminin geri adım attığını ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Tasarruf etmek maksadıyla başvurulan ancak kan stoklarının tükenmesine yol açan kısa çalışma ödeneği uygulaması gelen tepkiler nedeniyle 1 Mayıs itibariyle sonlandırıldı. Kızılay personeli bu ay normal maaşlarını almaya başlayacaklar. Halkımız kendi sağlıklarını da göz önünde bulundurarak kan bağışı yapmaya devam edebilir” dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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