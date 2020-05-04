CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Tarımsal destekler kime gidiyor?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bütçeden her yıl önemli miktarda kaynak aktarılmasına rağmen verimliliğe yansımadığı resmi raporlarda da yer alan tarımsal desteklemeler için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Gürer, Meclis Araştırma Önergesinde, gerekirse bazı tarımsal desteklemelerin daha etkin bir destekleme kararnamesinin hazırlanmasını istedi.

DESTEKLER HEDEFE ULAŞMIYOR

CHP Milletvekili Gürer, Meclis Araştırması önergesinde tarımsal desteklemelere her yıl önemli miktarda kaynak aktarıldığını ancak bazı desteklerin hedefe ulaşmadığının Sayıştay raporlarına da yansıdığına dikkat çekti.

Çiftçi temsilcilerinin de görüşü alınarak etki ve fayda analizlerinin yapılması ve daha etkin bir destekleme programının oluşturulması gerektiğini işaret eden CHP Milletvekili Gürer, amacına ulaşmayan tarımsal desteklemelerin başında 42 ilde uygulanan IPARD Hibe Destek Programı olduğuna işaret etti.

Bu program kapsamındaki 3.8 milyar liralık hibe desteğinin çiftçilere yeterince ulaşmadığının Sayıştay raporlarında da yer aldığına vurgu yaptı.

SAYIŞTAY RAPORUNDAKİ GERÇEKLER

IPARD’ın kırsal kalkınma hibe desteklemeleriyle ilgili Sayıştay raporunda “Genç çiftçi olmanın şartlarından birisi, kırsal alanda ikamet etmektir. Hâlbuki TKDK uygulamalarında Bakanlığın getirmiş olduğu genç çiftçi tanımına uyulmamış, 40 yaşın altındaki her başvuru sahibi genç çiftçi olarak kabul edilmiştir. Görüleceği üzere genç çiftçi, mevzuatta kırsal alanda yaşayanlar için getirilmiş bir destek uygulaması olmakla birlikte IPARD desteklerinde ikamet şartı aranmaksızın 40 yaşın altındaki herkes için genel bir uygulama haline gelmiştir.” Şeklinde ifadelerin bulunduğunu anımsatan Gürer, “Destekler kime gidiyor, bu konunun ciddi bir şekilde incelenmesi ve araştırılması gerekiyor. Sayıştay raporu, IPARD desteklerinin kırsala yeterince ulaşmadığım belirtmiş. Çiftçi, desteklerin devede kulak kaldığım belirtiyor. Ciddi bir destek yok” dedi.

HEDEFİNE ULAŞAN DESTEKLEMELER YAPILSIN

Gürer, “Tarımsal desteklemeler için bütçeden her yıl önemli miktarda kaynak ayrılmaktadır. Ancak bu destek kalemleri içerisinde hedefine ulaşmayan ve verimliliğe yansımayanlar vardır. Desteklemelerin zamanında ve gerçek ihtiyaç sahibi üretici/çiftçi/besiciye verilmesi, son 17 yılda bu desteklemelerin gerçek çiftçiye ulaşıp ulaşmadığını neden ve sonuç ilişkileriyle araştırılıp çözüm için harekete geçilmesi adına sunmuş olduğumuz bu Meclis Araştırma Önergesinin yararlı olacağını düşünmekteyiz” diye konuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)