Veli Ağbaba, "T3 Vakfı İBB'den destek almış" dedi, Selçuk Bayraktar reddetti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile T3 Vakfı arasındaki bağış desteği iddialarına T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’tan cevap geldi. Bayraktar iddiaları reddetti.

Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile T3 Vakfı arasındaki Deneyap Teknoloji Atölyelerine 41,1 trilyon destek verildiğini açıklamıştı. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar iddialara “asılsız” dedi.

Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada, "Kimseden bir kuruş bağış, 1 metrekare yer devir veya tahsis almadık. Bilakis ortak hizmetlere emek ve maddi destek verdik, vermeye devam ediyoruz. İBB'de 11 aydır partinizin belediye başkanı var. Deneyap'lar halen İBB'nin 11 kültür merkezinde açık. Bize aktarılan tek kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor?” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslendi, “Sayın Ekrem İmamoğlu bu şahsın ahlaksız iftiralarını tekzip etmeyecekseniz biz T3 Vakfı olarak iş birliği protokolünü tek taraflı feshedeceğiz. Ücretsiz mekan sağlamaya hazır binlerce gönüllümüz var” dedi.

Selçuk Bayraktar, ayrıca mahkeme kararını Twitter’dan paylaşarak T3 Vakfı ile İBB arasındaki protokolden kaynaklı herhangi bir ödeme yapılmadığını ifade etti.

Mahkeme kararına Veli Ağbaba’dan yanıt geldi. Ağbaba, “Selçuk Bayraktar, köşeye sıkışınca yalana sarılmış. 1. Mahkemedeki savunmanız nakit bağış almadığınız yönünde. 2. Bizim zaten nakit para ya da bağış iddiamız yok; T3'e 41 trilyon liralık destek verildiğini söylüyoruz. 3. İBB'nin dosyaya gönderdiği bu protokol mü yalan?” diye sordu.

Ağbaba, faaliyet raporunu inceleyen raporu paylaştı. “Yoksa sümen altı edilen faaliyet raporunu doğrulayan bu inceleme raporu mu yalan?” diye sordu.

İBB'nin her bir vakıf için ne kadar harcama yaptığının dökümü olan rapora atıf yapan Ağbaba, “İBB'nin kaynakları bir tek aile vakıf ve şirketleri için mi vardı; önce bunun hesabını ver!” dedi.

Ağbaba, T3’ün İBB’ye 2018 maliyetini paylaştı: “İşte T3'ün, İBB'ye 2018 maliyeti:

Bakım-Onarım&Tadilat: 21.345.000,00TL

Tefrişat:6.893.415,89TL

Ulaşım:855.544,00TL

Yeme içme:2.862.467,00TL

Personel desteği:5.317.226,65TL

Tanıtım-Medya:35.000,00TL

Deneyap Proje (İhale Bedeli): 5.021.383,00TL"

İşte T3'ün, İBB'ye 2018 maliyeti:



Bakım-Onarım&Tadilat: 21.345.000,00TL



Tefrişat:6.893.415,89TL,



Ulaşım:855.544,00TL,



Yeme içme:2.862.467,00TL,



Personel desteği:5.317.226,65TL



Tanıtım-Medya:35.000,00TL



Deneyap Proje (İhale Bedeli): 5.021.383,00TL



Toplayın bakalım troller! pic.twitter.com/J9mzaUz9X3 — Veli AĞBABA (@veliagbaba) May 4, 2020

(HABER MERKEZİ)

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