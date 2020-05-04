Dr. Özgür Bilek: Bir süre sonra belki hizmet sunmakta zorlanmaya başlayacağız

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık emekçilerinin yaşadıkları sorunları sürüyor, hastalığa yakalanan sağlıkçı sayısı her geçen gün artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen günlerde yaptığı açıklamaya göre, Kovid-19'a yakalanan sağlık çalışanı sayısı 7 bin 428. Bu sayı aynı zamanda, toplam vaka sayısının yüzde 6’sını oluşturuyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mardin Şubesi Eş Başkanı Dr. Özgür Bilek, sağlıkçıların korunamadığını belirterek "Bir süre sonra belki biz hastanelerde hizmet sunmakta zorlanmaya başlayacağız" uyarısında bulundu.

"SAĞLIKÇILARI KORUYAMADIK"

Mezopotamya Ajansından Ahmet Kanbal'ın haberine göre kentte 32 sağlık çalışanının enfekte olduğu paylaşan Bilek, sağlık çalışanlarının halk sağlığını korumaya çalışırken, kendi sağlıklarını koruyamaz durumda olduklarına dikkati çekti.

Salgının ilk döneminde birçok hastanenin hazır olmadığını söyleyen Bilek, “Bir anda yığılmalar olunca da biz sağlıkçılarımızı koruyamadık. Aslında tarihsel olarak da baktığımızda bulaşıcı hastalıklarda en risk altında olan grup sağlık emekçileridir. Sürekli bununla ilgili önlemlerin alınması gerektiğini söylüyorduk. Salgın döneminde daha görünür oldu ama temelde bir sorun olduğunu söylemekte fayda var” diye konuştu.

KAMUOYU BASKISI SONUÇ GETİRDİ

Sağlık çalışanlarının eksiklerinin kamuoyu baskısı sonucu kısmi olarak giderildiğini belirten Bilek, işçi sağlığı ve güvenliği yöntemlerine göre birinci adımın tehlikeyi kaynağında yok etmek olduğunu belirtti. Bilek, "Hastaneye gelen hasta sayısını ne kadar azaltabilirsek halk sağlığını da o kadar fazla koruruz” dedi.

YETERSİZ KALINAN NOKTALAR

Hastanelerin apar topar pandemi hastanesi ilan edildiğine dikkat çeken Bilek, “Bu hastaneler buna uygun muydu? Örneğin bu hastanelerde metrekare hesabı yapılmadı. Havalandırma koşulları nasıldı? Bununla ilgili eksiklikler vardı. Birimlerin tamamının desteklenmesi gerekiyordu. Personel sayısının 2 katına çıkarılması gerekiyordu. Sağlıkçılar hastaya müdahale ederken, kendi sağlığını koruyamamakta" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN RADİKAL KARARLARI ALMAK GEREKİYOR"

Salgının yayılmasında "ciddiye almamanın" etkili olduğuna dikkati çeken Bilek, “Hasta sayısı arttıkça, enfekte olan sağlık çalışanı sayısı artacaktır. Bir süre sonra belki biz hastanelerde hizmet sunmakta zorlanmaya başlayacağız. Bunun önüne geçmek için ilk yapacağımız eylem halkın sağlığını korumaya yönelik önlemlerin ciddiyetini göstermek, bununla ilgili bütün radikal kararları almak gerekiyor” uyarısında bulundu.

"ÖNERİLERİMİZİ SUNAMIYORUZ"

Mardin'de de ilk günlerde kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda sorunlar yaşandığını ancak şu an bu sorunun ortadan kaldırıldığını belirten Bilek, İl Sağlık Müdürlüğünde yaşanan iletişimsizlik durumunun da giderildiğini söyledi.

İl Pandemi Kurullarında halen sahada birebir çalışan sağlık emekçileri olarak yer alamadıklarını kaydeden Bilek, “Önerilerimizi en üst seviyede sunamıyoruz” eleştirisinde bulundu. (HABER MERKEZİ)

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