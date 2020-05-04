Türkiye'de koronavirüs: 3397 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (4 Mayıs)

EĞİTİM SEN: VERİLER REHAVET OLUŞTURMASIN, LGS ERTELENMELİ

Eğitim Sen, bugün yapılan kabine toplantısında Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ertelenmesi ve uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrenciler için ilave önlemler alınması gerektiğini açıkladı. Açıklamada, "Salgınla ilgili açıklanan verilerin rehavet oluşturmaması gerekiyor. Unutmayalım, en ufak bir ihmal dahi salgının yeniden yayılmasına, vaka sayısının artmasına neden olabilir." denildi.