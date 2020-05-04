Türkiye'de koronavirüs: 3397 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (4 Mayıs)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan tüm gelişmelerini sayfamızda bulabilirsiniz.

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 3 bin 397 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 126 bin 45'e yükseldi. Toplam test sayısı 1 milyon 135 bin 36 olarak açıklandı. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 63 bin 151 oldu.

Gebze'de Ülker Fabrikası'nda çalışan Hakan Yaman isimli işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ve koronavirüs tedbirlerine dair açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, 54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığını duyurdu.

04 Mayıs 2020 09:34
Son Güncellenme: 04 Mayıs 2020 17:49
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17:49

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İBB BİLİM KURULUNDAN 11 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI TAVSİYESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilim Kurulu, salgında kritik aşamaya gelindiğine dikkat çekerek, bayram öncesi "normalleşme" adımları atılmaması konusunda uyarılarda bulundu. "İyilik hali bir rahatlama ya da önlemlerde geçici bir gevşemeyi getirmemelidir" diyen Kurul, 16-26 Mayıs 2020 tarihlerini kapsayacak şekilde 7+4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlamasının hızla ilan edilmesi çağrısı yaptı.

İBB Bilim Kurulu, bayramdan önce normalleşme adımı atılmaması uyarısı yaptı

İBB Bilim Kurulu, bayramdan önce normalleşme adımı atılmaması uyarısı yaptı

 

17:36

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EĞİTİM SEN: VERİLER REHAVET OLUŞTURMASIN, LGS ERTELENMELİ

Eğitim Sen, bugün yapılan kabine toplantısında Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ertelenmesi ve uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrenciler için ilave önlemler alınması gerektiğini açıkladı. Açıklamada, "Salgınla ilgili açıklanan verilerin rehavet oluşturmaması gerekiyor. Unutmayalım, en ufak bir ihmal dahi salgının yeniden yayılmasına, vaka sayısının artmasına neden olabilir." denildi.

Eğitim Sen: LGS ertelenmeli, uzaktan eğitime erişim için ilave önlemler alınmalı

Eğitim Sen: LGS ertelenmeli, uzaktan eğitime erişim için ilave önlemler alınmalı

 

 

17:22

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PROF. DR. DİLMENER İÇİN SAYGI DURUŞU

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden "Yoksulların Doktoru" Prof. Dr. Murat Dilmener için, binlerce öğrenci yetiştirdiği İstanbul Tıp Fakültesi önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törende çalışma arkadaşları Dilmener'in hekimlikteki yetkinliğini ve yardımseverliğini anlattı.

"Yoksulların doktoru" Prof. Dr. Murat Dilmener Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

"Yoksulların doktoru" Prof. Dr. Murat Dilmener Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

16:08

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TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI: SALGIN KONTROL ALTINA ALINMADAN AVM’LER AÇILMAMALI

Tez-Koop-İş Sendikası tarafından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapılan çağrıda, “Salgın kontrol altına alınmadan AVM’ler açılmamalı ve burada çalışan yüz binlerce işçinin iş ve gelir güvencesi mutlaka korunmalıdır” denildi.

Tez-Koop-İş Sendikası: Salgın kontrol altına alınmadan AVM’ler açılmamalı

Tez-Koop-İş Sendikası: Salgın kontrol altına alınmadan AVM’ler açılmamalı

15:54

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EĞİTİM SEN’DEN “ZORUNLU BAĞIŞ”A TEPKİ: BU BİR FİŞLEME DALGASI

Gölcük Kaymakamlığı, kamu kurumlarına gönderdiği yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz" kampanyasıyla ilgili, kampanyanın kurum çalışanlarına duyurulması ve sonuçlarından Kaymakamlığın bilgilendirilmesini istedi. Eğitim Sen Kocaeli Şubesi, Gölcük'te yürütülen 'zorunlu bağış' dayatmasına dair açıklama yaptı.

Gölcük'te eğitim emekçilerinden "Biz bize yeteriz" dekontu istendi

Gölcük'te eğitim emekçilerinden "Biz bize yeteriz" dekontu istendi

15:52

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KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklama yapacak

15:50

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ANKARA'DA İKİ PTT MERKEZİ, KORONAVİRÜS VAKASI NEDENİYLE KAPANDI

Ankara'da PTT Altındağ Dağıtım Toplama Merkezinde 1, Batıkent Mesa Merkez Müdürlüğünde 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Çalışanlar evlerine gönderildi. PTT emekçileri, Altındağ Dağıtım ve Toplama Merkezinin kısmen karantinaya alınmasını protesto etti.

Ankara'da iki PTT merkezinde 4 çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı, PTT kapatıldı

Ankara'da iki PTT merkezinde 4 çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı, PTT kapatıldı

13:46

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GIDA-İŞ: ALINMAYAN ÖNLEMLERDEN PATRONLAR SORUMLUDUR

Ülker’in Topkapı ve Gebze’de bulunan fabrikalarında iki işçinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yapan DİSK/Gıda-İş Genel Sekreteri Olcay Ozak, “Patronların yanında konumlanan bazı sendikacılar olası vakalardan işçileri sorumlu tutuyor ancak alınmayan önlemlerden patronlar ve çarklar dönsün diyenler sorumludur” dedi.

Ülker'de Kovid-19 ölümleri | Gıda-İş: Alınmayan önlemlerden patronlar sorumludur

Ülker'de Kovid-19 ölümleri | Gıda-İş: Alınmayan önlemlerden patronlar sorumludur

13:04

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İZMİR'DE KOVİD-19 TESPİT EDİLEN SAĞLIK ÇALIŞANI 466’YA YÜKSELDİ

İzmir Tabip Odası, İzmir'de Kovid-19 tespit edilen sağlık çalışanlarının sayısının 466’ya yükseldiğini açıkladı.

İzmir Tabip Odası: Kentte Kovid-19 tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 466’ya çıktı

İzmir Tabip Odası: Kentte Kovid-19 tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 466’ya çıktı

12:47

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ÇİLEK HASADINDA FİZİKİ MESAFE HAK GETİRE

Aydın'da çilek hasadında çalışan tarım işçisi kadınlar, oturacak yer bile bulamadıkları servislerde seyahat ediyor. Koruyucu ekipmanlarını kendi imkanlarıyla temin etmeye çalışan kadınların mesaileri günde 12 saati buluyor. Yevmiyeleri ise yalnızca 70 lira.

Kovid-19 tehlikesi altında 70 lira yevmiyeye çilek hasadı

Kovid-19 tehlikesi altında 70 lira yevmiyeye çilek hasadı

12:16

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DR. ÖZGÜR BİLEK: BELKİ HİZMET SUNMAKTA ZORLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ

Koronavirüs bulaşan sağlıkçı sayısına dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mardin Şubesi Eş Başkanı Dr. Özgür Bilek, “Bir süre sonra belki hastanelerde hizmet sunmakta zorlanmaya başlayacağız” dedi. Kentte 32 sağlık çalışanının enfekte olduğu paylaşan Bilek, sağlık çalışanlarının halk sağlığını korumaya çalışırken, kendi sağlıklarını koruyamaz durumda olduklarına dikkati çekti.

Dr. Özgür Bilek: Bir süre sonra belki hizmet sunmakta zorlanmaya başlayacağız

Dr. Özgür Bilek: Bir süre sonra belki hizmet sunmakta zorlanmaya başlayacağız

 

12:15

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KIZILAY’DA PERSONEL SAYISI AZALDI, KAN STOKLARI KRİTİK SEVİYENİN ALTINA İNDİ

Kızılay, koronavirüs salgını nedeniyle 10 binden fazla personel için kısa çalışma ödeneği başvuru yaptı. Çalışan sayısının azalması üzerine kan stoklarının da kritik seviyenin altına gerilediği iddia edildi.

Kızılay’da personel sayısı azaldı, kan stokları kritik seviyenin altına indi

Kızılay’da personel sayısı azaldı, kan stokları kritik seviyenin altına indi

09:49

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BURKİNA FASO VE GİNE’DEN GETİRİLEN 122 TÜRKİYE VATANDAŞI YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Burkina Faso ve Gine'den gelen 122 Türkiye vatandaşı İzmir'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Burkina Faso ve Gine’den getirilen 122 Türkiye vatandaşı yurtlara yerleştirildi

Burkina Faso ve Gine’den getirilen 122 Türkiye vatandaşı yurtlara yerleştirildi

09:49

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İSTANBUL VALİLİĞİ: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA 4 BİN 242 İDARİ İŞLEM YAPILDI

İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasında kural ihlali yaparak sokağa çıkanlar hakkında 4 bin 242 idari işlem yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği: Sokağa çıkma kısıtlamasında 4 bin 242 idari işlem yapıldı

İstanbul Valiliği: Sokağa çıkma kısıtlamasında 4 bin 242 idari işlem yapıldı

09:48

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ÜLKER İŞÇİSİ HAKAN YAMAN KOVİD-19 NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Gebze'de Ülker Fabrikası'nda çalışan Hakan Yaman isimli işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Ülker işçisi Hakan Yaman Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Ülker işçisi Hakan Yaman Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

09:47

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ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİNİN ÖNE ÇEKİLME TARTIŞMASINA ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın tarihi 20-21 Haziran tarihinden 25-26 Temmuz’a ertelendi. Şu günlerde ise tarihinin öne çekileceği tartışılıyor.

Üniversite sınavı tarihinin öne çekilme tartışmasına öğrencilerden tepki

Üniversite sınavı tarihinin öne çekilme tartışmasına öğrencilerden tepki

09:45

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SOSYAL PSİKOLOG ŞEN: "BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM"DEKİ 'BİZ'İ ERDOĞAN BELİRLİYOR

Sosyal Psikolog Ercan Şen: Erdoğan’ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' projesinin 'biz'inin de herkesi değil sadece Erdoğan’ın tanımladığı 'biz'ini kapsadığını düşünüyorum.

Sosyal Psikolog Şen: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"deki 'Biz'i Erdoğan belirliyor

Sosyal Psikolog Şen: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"deki 'Biz'i Erdoğan belirliyor

09:44

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SAĞLIK EMEKÇİSİ BİROL AŞIK: SINIF BAĞIŞIKLIĞI

Sağlık Emekçisi Birol Aşık yazdı: İktidar karantina tedbirleri almayarak adını koymadan “sürü bağışıklığı” yöntemini uygulamaktadır.

Sağlık emekçisi Birol Aşık: Sınıf bağışıklığı

Sağlık emekçisi Birol Aşık: Sınıf bağışıklığı

 

DÜN NE OLMUŞTU?

Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 61 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu.

Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında açılan soruşturma ile tanınan Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığ kararıyla, 31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlaması, 4 Mayıs Pazartesi saat 00.00'a kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen günlerin önemli olduğuna dikkati çekti, "tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

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Türkiye'de koronavirüs: 3397 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (4 Mayıs)
Türkiye'de koronavirüs: 3397 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (4 Mayıs)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan tüm gelişmelerini sayfamızda bulabilirsiniz.

İBB Bilim Kurulu, bayramdan önce normalleşme adımı atılmaması uyarısı yaptı
İBB Bilim Kurulu, bayramdan önce normalleşme adımı atılmaması uyarısı yaptı

Türkiye’de Kovid-19 pandemisinde kritik aşamaya gelindiğini vurgulayan İBB Bilim Kurulu, 16-26 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde 11 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasını önerdi.

Kovid-19'dan yaşamını yitiren Prof. Dr. Murat Dilmener için tören düzenlendi
Kovid-19'dan yaşamını yitiren Prof. Dr. Murat Dilmener için tören düzenlendi

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden "Yoksulların Doktoru" Prof. Dr. Murat Dilmener için, binlerce öğrenci yetiştirdiği İstanbul Tıp Fakültesi önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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Liman-İş İstanbul Bölge Başkanı Sinan Ceviz: Talepler için harekete geçmenin zamanı
Liman-İş İstanbul Bölge Başkanı Sinan Ceviz: Talepler için harekete geçmenin zamanı

"İşçilere çalış diyenler 1 Mayıs’ı yasak kapsamına almışlardı. Ama işçiler 1 Mayıs’ın içini boşaltma ve yapılamaz kılma niyetine de yanıt vermiş oldu."

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322 gündür ölüm orucunda olan İbrahim Gökçek’in durumu ağırlaştı
322 gündür ölüm orucunda olan İbrahim Gökçek’in durumu ağırlaştı

322 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum Bass Gitaristi İbrahim Gökçek’in nabzının yavaşladığı, bilincinin bulanıklaştığı bildirildi.

İskender Bayhan: İşyeri gösterileriyle büyük kitle gösterileri diyalektik bağ taşır
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Gazeteci İskender Bayhan, 1 Mayıs'ın ardından tartışılanları ve 1 Mayıs'ın neler gösterdiğini Gündem Özel'de değerlendirdi.

Tez-Koop-İş Sendikası: Salgın kontrol altına alınmadan AVM’ler açılmamalı
Tez-Koop-İş Sendikası: Salgın kontrol altına alınmadan AVM’ler açılmamalı

Tez-Koop-İş Sendikası, "Salgın kontrol altına alınmadan AVM’ler açılmamalı ve burada çalışan yüz binlerce işçinin iş ve gelir güvencesi mutlaka korunmalıdır” dedi.

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Emek Partisi İzmir İl Başkanı Emine Uyar, 1 Mayıs değerlendirmesi yaparak, “1 Mayıs’ta engelleri aşarak haykırdığımız talepler için birliğimizi, mücadeleyi ve dayanışmayı sürdürelim” dedi.

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