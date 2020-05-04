Türkiye'de koronavirüs: 3397 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (4 Mayıs)
Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan tüm gelişmelerini sayfamızda bulabilirsiniz.
• Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 3 bin 397 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 126 bin 45'e yükseldi. Toplam test sayısı 1 milyon 135 bin 36 olarak açıklandı. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 63 bin 151 oldu.
• Gebze'de Ülker Fabrikası'nda çalışan Hakan Yaman isimli işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
• Sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ve koronavirüs tedbirlerine dair açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, 54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığını duyurdu.
EĞİTİM SEN: VERİLER REHAVET OLUŞTURMASIN, LGS ERTELENMELİ
Eğitim Sen, bugün yapılan kabine toplantısında Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ertelenmesi ve uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrenciler için ilave önlemler alınması gerektiğini açıkladı. Açıklamada, "Salgınla ilgili açıklanan verilerin rehavet oluşturmaması gerekiyor. Unutmayalım, en ufak bir ihmal dahi salgının yeniden yayılmasına, vaka sayısının artmasına neden olabilir." denildi.
Eğitim Sen: LGS ertelenmeli, uzaktan eğitime erişim için ilave önlemler alınmalı
PROF. DR. DİLMENER İÇİN SAYGI DURUŞU
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden "Yoksulların Doktoru" Prof. Dr. Murat Dilmener için, binlerce öğrenci yetiştirdiği İstanbul Tıp Fakültesi önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törende çalışma arkadaşları Dilmener'in hekimlikteki yetkinliğini ve yardımseverliğini anlattı.
"Yoksulların doktoru" Prof. Dr. Murat Dilmener Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI: SALGIN KONTROL ALTINA ALINMADAN AVM’LER AÇILMAMALI
Tez-Koop-İş Sendikası tarafından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapılan çağrıda, “Salgın kontrol altına alınmadan AVM’ler açılmamalı ve burada çalışan yüz binlerce işçinin iş ve gelir güvencesi mutlaka korunmalıdır” denildi.
Tez-Koop-İş Sendikası: Salgın kontrol altına alınmadan AVM’ler açılmamalı
EĞİTİM SEN’DEN “ZORUNLU BAĞIŞ”A TEPKİ: BU BİR FİŞLEME DALGASI
Gölcük Kaymakamlığı, kamu kurumlarına gönderdiği yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz" kampanyasıyla ilgili, kampanyanın kurum çalışanlarına duyurulması ve sonuçlarından Kaymakamlığın bilgilendirilmesini istedi. Eğitim Sen Kocaeli Şubesi, Gölcük'te yürütülen 'zorunlu bağış' dayatmasına dair açıklama yaptı.
Gölcük'te eğitim emekçilerinden "Biz bize yeteriz" dekontu istendi
KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklama yapacak
ANKARA'DA İKİ PTT MERKEZİ, KORONAVİRÜS VAKASI NEDENİYLE KAPANDI
Ankara'da PTT Altındağ Dağıtım Toplama Merkezinde 1, Batıkent Mesa Merkez Müdürlüğünde 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Çalışanlar evlerine gönderildi. PTT emekçileri, Altındağ Dağıtım ve Toplama Merkezinin kısmen karantinaya alınmasını protesto etti.
Ankara'da iki PTT merkezinde 4 çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı, PTT kapatıldı
GIDA-İŞ: ALINMAYAN ÖNLEMLERDEN PATRONLAR SORUMLUDUR
Ülker’in Topkapı ve Gebze’de bulunan fabrikalarında iki işçinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yapan DİSK/Gıda-İş Genel Sekreteri Olcay Ozak, “Patronların yanında konumlanan bazı sendikacılar olası vakalardan işçileri sorumlu tutuyor ancak alınmayan önlemlerden patronlar ve çarklar dönsün diyenler sorumludur” dedi.
Ülker'de Kovid-19 ölümleri | Gıda-İş: Alınmayan önlemlerden patronlar sorumludur
İZMİR'DE KOVİD-19 TESPİT EDİLEN SAĞLIK ÇALIŞANI 466’YA YÜKSELDİ
İzmir Tabip Odası, İzmir'de Kovid-19 tespit edilen sağlık çalışanlarının sayısının 466’ya yükseldiğini açıkladı.
İzmir Tabip Odası: Kentte Kovid-19 tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 466’ya çıktı
ÇİLEK HASADINDA FİZİKİ MESAFE HAK GETİRE
Aydın'da çilek hasadında çalışan tarım işçisi kadınlar, oturacak yer bile bulamadıkları servislerde seyahat ediyor. Koruyucu ekipmanlarını kendi imkanlarıyla temin etmeye çalışan kadınların mesaileri günde 12 saati buluyor. Yevmiyeleri ise yalnızca 70 lira.
DR. ÖZGÜR BİLEK: BELKİ HİZMET SUNMAKTA ZORLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ
Koronavirüs bulaşan sağlıkçı sayısına dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mardin Şubesi Eş Başkanı Dr. Özgür Bilek, “Bir süre sonra belki hastanelerde hizmet sunmakta zorlanmaya başlayacağız” dedi. Kentte 32 sağlık çalışanının enfekte olduğu paylaşan Bilek, sağlık çalışanlarının halk sağlığını korumaya çalışırken, kendi sağlıklarını koruyamaz durumda olduklarına dikkati çekti.
Dr. Özgür Bilek: Bir süre sonra belki hizmet sunmakta zorlanmaya başlayacağız
KIZILAY’DA PERSONEL SAYISI AZALDI, KAN STOKLARI KRİTİK SEVİYENİN ALTINA İNDİ
Kızılay, koronavirüs salgını nedeniyle 10 binden fazla personel için kısa çalışma ödeneği başvuru yaptı. Çalışan sayısının azalması üzerine kan stoklarının da kritik seviyenin altına gerilediği iddia edildi.
Kızılay’da personel sayısı azaldı, kan stokları kritik seviyenin altına indi
BURKİNA FASO VE GİNE’DEN GETİRİLEN 122 TÜRKİYE VATANDAŞI YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ
Burkina Faso ve Gine'den gelen 122 Türkiye vatandaşı İzmir'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
Burkina Faso ve Gine’den getirilen 122 Türkiye vatandaşı yurtlara yerleştirildi
İSTANBUL VALİLİĞİ: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA 4 BİN 242 İDARİ İŞLEM YAPILDI
İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasında kural ihlali yaparak sokağa çıkanlar hakkında 4 bin 242 idari işlem yapıldığını açıkladı.
İstanbul Valiliği: Sokağa çıkma kısıtlamasında 4 bin 242 idari işlem yapıldı
ÜLKER İŞÇİSİ HAKAN YAMAN KOVİD-19 NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ
Gebze'de Ülker Fabrikası'nda çalışan Hakan Yaman isimli işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ülker işçisi Hakan Yaman Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİNİN ÖNE ÇEKİLME TARTIŞMASINA ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın tarihi 20-21 Haziran tarihinden 25-26 Temmuz’a ertelendi. Şu günlerde ise tarihinin öne çekileceği tartışılıyor.
Üniversite sınavı tarihinin öne çekilme tartışmasına öğrencilerden tepki
SOSYAL PSİKOLOG ŞEN: "BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM"DEKİ 'BİZ'İ ERDOĞAN BELİRLİYOR
Sosyal Psikolog Ercan Şen: Erdoğan’ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' projesinin 'biz'inin de herkesi değil sadece Erdoğan’ın tanımladığı 'biz'ini kapsadığını düşünüyorum.
Sosyal Psikolog Şen: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"deki 'Biz'i Erdoğan belirliyor
SAĞLIK EMEKÇİSİ BİROL AŞIK: SINIF BAĞIŞIKLIĞI
Sağlık Emekçisi Birol Aşık yazdı: İktidar karantina tedbirleri almayarak adını koymadan “sürü bağışıklığı” yöntemini uygulamaktadır.
Sağlık emekçisi Birol Aşık: Sınıf bağışıklığı
DÜN NE OLMUŞTU?
Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 61 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu.
Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında açılan soruşturma ile tanınan Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığ kararıyla, 31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlaması, 4 Mayıs Pazartesi saat 00.00'a kadar uzatıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen günlerin önemli olduğuna dikkati çekti, "tedbiri elden bırakmayalım" dedi.
İBB BİLİM KURULUNDAN 11 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI TAVSİYESİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilim Kurulu, salgında kritik aşamaya gelindiğine dikkat çekerek, bayram öncesi "normalleşme" adımları atılmaması konusunda uyarılarda bulundu. "İyilik hali bir rahatlama ya da önlemlerde geçici bir gevşemeyi getirmemelidir" diyen Kurul, 16-26 Mayıs 2020 tarihlerini kapsayacak şekilde 7+4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlamasının hızla ilan edilmesi çağrısı yaptı.
İBB Bilim Kurulu, bayramdan önce normalleşme adımı atılmaması uyarısı yaptı