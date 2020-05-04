Burkina Faso ve Gine’den getirilen 122 Türkiye vatandaşı yurtlara yerleştirildi
Burkina Faso ve Gine'den gelen 122 Türkiye vatandaşı İzmir'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
Fotoğraf: Lokman İlhan / AA
Burkina Faso ve Gine'den getirilen 122 Türkiye vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için İzmir'in Bornova ve Buca ilçesindeki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
Uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanına iniş yapan 122 Türkiye vatandaşı, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD ekiplerince dezenfekte edilen bavullarını almak için alana indi.
Buradan otobüslere sosyal mesafeye uygun şekilde alınan vatandaşlar, İzmir Buca Hanzade Hatun Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Yörük Ali Efe Öğrenci Yurduna götürüldü. (HABER MERKEZİ)
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