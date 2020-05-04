İstanbul Valiliği: Sokağa çıkma kısıtlamasında 4 bin 242 idari işlem yapıldı
İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasında kural ihlali yaparak sokağa çıkanlar hakkında 4 bin 242 idari işlem yapıldığını açıkladı.
Fotoğraf: Cemal Yurttaş/DHA
İstanbul Valiliği, 1-3 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kural ihlali yaparak sokağa çıkanlar hakkında 4 bin 242 idari işlem yapıldığını açıkladı.
İstanbul Valiliği, 1-3 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kural ihlali yaparak sokağa çıkanlar hakkında 4 bin 242 idari işlem yapıldığını açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da 1-3 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında 4.242 idari işlem uygulandı. Kurallara uyan tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyalım, maske, takalım ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım" denildi.
May 3, 2020
(HABER MERKEZİ)
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