Üniversite sınavı tarihinin öne çekilme tartışmasına öğrencilerden tepki

Ebal ORUNCAK

Antep

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından üniversiteye giriş için yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tarihi 20-21 Haziran tarihinden 25-26 Temmuz’a ertelendi. Şu günlerde ise tarihinin öne çekileceği tartışılıyor. Öğrenciler, belirsizliklerinin kendilerini yorduğunu belirterek, salgın sürecinin faturasını ödemek istemediklerini dile getirdi.

"PSİKOLOJİMİZİ YERLE BİR ETTİLER"

Üç senedir üniversite sınavına hazırlanan Alper Küçükak “Artık gerçekten bütün motivasyonumu, üniversite kazanma heyecanımı kaybediyorum. Önce sınav ücretlerine zam geldi, sonra ertelendi ve ben kendi adıma bu durumdan çok memnundum çünkü bitmeyen konularım vardı ve bitirmek için büyük bir avantajdı sonra tekrar sınav erkene alınabilir haberini gördüm. Yahu niye bizim hayatımızla oynuyorsunuz? Gerçekten haberi okuduğumdan beri ben artık çok umutsuzum ve hiçbir şekilde ders çalışmak istemiyorum. Planımı programımı temmuz sonuna göre ayarlamışken, şimdi sınav ertelenirse eğer ben nasıl yetiştireceğim ki konularımı? Üç senedir bir şeyler yapmaya çalışıyorum, olmuyor. Psikolojimizi yerle bir ettiler” dedi.

"ERKENE ALINIRSA KAZANAMAM"

Çok zor şartlarda sınava hazırlandığını söyleyen Cafer Uğur, “Ben bu sene sınavı kazanamazsam gidip çalışmak zorunda kalacağım. Bizim ne şartlarda çalıştığımızı bir gelip görsünler, kitap alamadığımızı, kalemlerimizin uçlarını duvara sürterek açtığımızı ve birçok şeyi. Bunları şu an söylerken gerçekten ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ben gece gündüz çalıştım her şeyimi temmuzda olacak diye ayarladım, bir sürü bitmemiş konum var erkene alınırsa ben kazanamam, yapamam” diye konuştu.

"BELİRSİZLİKLER BİZİ YORUYOR"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan Büşra Kaya da “Bu salgın hayatımızda birçok değişikliğe sebep olmakla birlikte psikolojimizi de kötü etkiliyor. Bu süreçte sınav stresimiz zaten artmışken bir de sistemde ki belirsizlikler bizleri daha çok yoruyor. Bazı konuların kalkması ve sınavın ertelenmesi durumuna tam alışmışken şimdi ise sınavı tekrar öne çekebileceklerini söylüyorlar. Öğrencilerin psikolojisi önemsenmeden yapılan değişiklikler bir yana doların ve birkaç turistin bizim geleceğimizin önüne geçmesi kabul edilemez” dedi. Gelecek kaygılarının yerini umutsuzluğa bıraktığını dile getiren Kaya, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinin faturasını biz öğrenciler ödemek istemiyoruz. Bizler için daha doğru kararlar alınmasını, eğitimi ve psikolojimizi iyileştirecek hamleler yapılmasını ayrıca geleceğimizin, emeklerimizin önemsendiği bir sistem istiyoruz” dedi.

