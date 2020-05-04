04 Mayıs 2020 03:30

Bir uçak dolusu yardım, bir uçak dolusu ölüm

Öncelikle şunu belirtmeliyim, böyle bir salgın durumunda dünyadaki tüm halklara insani ve tıbbi yardım tartışmasız doğrudur. Ancak yandaş medya üzerinden oluşturulan algı aklımızla alay etmek oluyor.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfektanlar, askeri kargo uçağıyla İspanya ve İtalya'ya gönderildi.

Fotoğraf: Gökhan Ceylan/DHA

Fatih SÜRENKÖK
  • fatihsurenkok@dr.com
Fatih SÜRENKÖK

Geçen hafta içinde ABD’ne iki askeri kargo uçağı ile salgında kullanılacak tıbbi yardım malzemesi gönderdik! Gönderilen malzemelerin; ABD askeri havaalanına nasıl vardığını, canlı yayınla yakından izledik. Yandaş medyan kanallarında koronavirüsle mücadelede, ciddi malzeme zafiyeti çeken ABD’ne, bu yardımın nasıl da iyi geleceği ve eksiklikleri nasıl gidereceği anlatılıyordu.

İlk uçakta neler vardı? 500 bin cerrahi maske, 400 N 95 maske, 500 siperlik, 2 bin litre dezenfektan. 5 gün sonran giden uçaktaki malzemelerin dökümü verilmese de özellikle yoğun bakımlarda kullanılan tulumlardan 450 bin adet olduğu yazıyordu. İki koca uçak! Yüz binlerce malzeme! Hem de dolar 7 liraya dayanmışken Amerika’ya.

Hatta bu arada yetkililerce açıklandı, sadece ABD’ne değil, daha önce içinde Fransa, İspanya, İtalya’nın da olduğu 57 ülkeye yardım gönderilmişti. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, böyle bir salgın durumunda dünyadaki tüm halklara insani ve tıbbi yardım tartışmasız doğrudur.

Ancak yandaş medya üzerinden abartılarak oluşturulan algı, AKP hükümetinin her işte yaptığı gibi aklımızla alay etmek oluyor. Bu kadar haber değeri olan, yani yandaş spikerlerin deyimi ile “sıkıntıda olan Amerikan halkına bir parça nefes aldıracak” bu malzemelerin ne kadar olduğunu şu örnekle anlatayım. Gönderilen bu miktar malzeme,

450-500 Covid-19 pozitif hastanın yattığı, 80’e yakın yoğun bakım hastası olan, örneğin Tepecik Eğitim Hastanesi ölçeğindeki bir hastanenin 10 günlük ihtiyacı demektir. Ya da salgının ilk başlarında, yöneticilerin yeterince tıbbi malzeme var söylemlerine rağmen, malzeme ihtiyacı çeken sağlık çalışanlarına İzmir’de malzeme dağıtan İzmir Tabip Odası’nın dağıttığı malzeme kadardır. Bunlar “bir elin verirken diğerinin görmeyeceği”, insan olmanın ve halkların kardeşliğinin gereği olan davranışlar olmalıdır. İtirazımız; gözümüze sokularak gözümüzün çıkarılmasına, aklımızla alay edilmesinedir.

HER GÜN BİR UÇAK DOLUSU ÖLÜM

Her ne kadar TÜİK, mezarlıklar müdürlüğü gibi kamu kurumlarının bilgi vermeleri engellenmiş de olsa, medyada yer alan haberlerde, 3 Nisan 30 Nisan arasında sadece İstanbul’da bir önceki yıla göre her gün 100-150 arasında fazla can kaybı olduğunu görüyoruz.

Ölüm nedenleri koronavirüs değil!

İnanırsanız...

AKP hükümetine sesleniyorum. Gerçekleri saklasanız ya da siz haklı olsanız da, her gün içinde 100-150 kişi olan bir uçak sadece İstanbul’un yüreğine düşüyor. O uçakların kara kutuları elbette bir gün açılacak.

İki farklı uçak ve iki farklı gerçek... Gönderilen kolilerin üzerine Mevlana’nın bir sözü yazılmıştı. Ben de yazımı, O sözlerle bitirmek istiyorum.

"Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır." Evet yıllardır söylediğimiz gibi; Hiç bir karanlık sonsuza kadar sürmeyecek.

Sağlıkla kalın...

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