Sosyal Psikolog Şen: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"deki 'Biz'i Erdoğan belirliyor

Şerif KARATAŞ

İstanbul

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan koronavirüs salgını boyunca kutuplaştırıcı söyleminden vazgeçmedi. Sosyal Psikolog Ercan Şen, Erdoğan’ın kutuplaştırıcı dilini söylem tarzından çıkartarak, eyleme dönüştürdüğüne dikkat çekti.

Yapılan ceza infaz düzenlemesi ile CHP’li ve HDP’li belediyeleri işlevsiz bırakmaya yönelik hamleleri hatırlatan Şen, “Erdoğan, kendi siyasal hareketinin bekasını tüm toplumun huzuru, refahı ve geleceğinden üstün tutmaktadır” dedi. Şen, Erdoğan’ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” projesinin “Biz”inin de herkesi değil sadece Erdoğan’ın tanımladığı “Biz”i kapsadığını düşünmekteyim” ifadelerini kullandı. Şen, bu durumun da toplumsal psikoloji açısından hem kısa hem de uzun vadede belirli sorunlar getireceği uyarısında bulundu. Şen’in sorularımıza yanıtı şöyle:

Pandemi vb. durumlar söz konusu olduğunda toplum psikolojisi açısından yapılması gerekenler nelerdir, bu konuda uluslararası normlar ya da kültürel farklılıklar var mı?

Halihazırda yeryüzünde bilinen ya da en azından benim bildiklerim arasında sınıfsız, zümresiz, katmansız bir toplum yok. Dolayısıyla, homojen bir toplumdan bahsedemeyeceğimiz için tek ve benzer bir toplumsal psikolojiden de bahsetmemiz mümkün değil. Toplumsal tepkiler sınıfa, kültüre, coğrafyaya veya etnik aidiyet gibi birçok değişkene göre farklılaşabilir. Dolayısıyla, toplumsal tepkilerin farklılaşması bunun ardında farklı sosyo psikolojik beklenti ve ihtiyaçların da farklılaştığını göstermektedir. Bu farklılığa rağmen sosyal psikoloji bilgimiz pandemi gibi belirsizlik dönemlerinde topluma kaygı ve endişe gibi duyguların hakim olduğunu ve insanların bu tür belirsizliklerle başa çıkmak için belirli yollar aradığını veya denediğini göstermektedir. Örneğin; kendilerine süreçle ilgili açık ve net bilgi verilmediğinde insanlar izolasyona tepki verirler ve imkanları dahilinde stok yapmaya başlarlar. Bu anormal bir davranış değil bunun aksine rasyonel bir davranıştır, anormal duruma karşı verilmiş normal bir tepkidir. Böylesi bir durumun önüne geçilmesi için başta resmi kurumlar ve kamu otoriteleri olmak üzere tüm ilgili birimlerin topluma açık ve net bilgi vermesi; bunun yanı sıra gıda, sağlık ve iletişim gibi temel ihtiyaçların karşılanacağına dair güven vermesi gerekmektedir. Yine, belirsizlik algısıyla ilişkili olarak bireylerin gelecek duygusu kaybolur ve kendilerini bir tehdit altında hissederler. Tüm bu sorunların ortadan kalkması için bireylerin ve toplumsal grupların güven duyabilecekleri kurumlar veya figürlerin olması gerekmektedir. Bu konuda Türkiye’nin iyi bir sınav verdiğini söylemek maalesef pek mümkün görünmemektedir. Sorunuzun ikinci bölümüne gelince, toplumların belirli özellikleri onların pandemi benzeri süreçlere farklı tepkiler verdiğini göstermekte ve bu durumu farklı deneyimleme eğilimi içerisinde olduğu görülmektedir. Fakat bu farklılıklara rağmen yapılacaklar konusunda da genel bir eğilimden bahsedilebilir. Pandemi süreçlerinde verilen tepkileri inceleyen 24 çalışmayı bir araya getirip derleyen bir meta-analiz çalışmasına göre, esas anahtar bilginin etkin ve şeffaf bir şekilde sunulması, genel ve tıbbi tedariklerin karşılanması ve kadın, çocuk, sağlık çalışanları, işçi ve benzeri toplumsal grupların ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

ÖNLEMLERİN YETERSİZLİĞİ TOPLUMDA KAYGIYA NEDEN OLUYOR

Hükümetin salgınla mücadele adına bugüne kadar izlediği politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Teşhis, tedavi gibi salgının sağlık boyutuyla ilgili söz söyleyebilecek bir uzmanlığım bulunmadığından bu konuda değerlendirme yapmam mümkün değil. Fakat, kamuoyunun bilgilendirmesi, salgının yaygınlığı konusunda şeffaf olunması, farklı toplumsal grupların önceliklerinin ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi sosyo psikolojik konularda hükümetin başarılı bir sınav vermediği aşikar. Maske, eldiven, dezenfektan gibi koruyucu ürünlerin tedarik edilmesinde başarısız olunması, kendi denetiminde olmayan yerel yönetim ve STK benzeri dayanışma ağlarının baskılanması, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda önlem alınmaması ya da çok geç ve yetersiz tedbirler alınması gibi durumlar toplumsal psikolojiyi olumsuz yönde etkilemiş ve toplumda endişe ve kaygı kaynaklı panik havası oluşturmuştur. Dünyanın her yerinde bu belirsizlik durumu devlete karşı bir güvensizlik yaratır ve öfke ve kızgınlık duyguları başat duygular haline gelir. Bu baskın duyguların ifade edilmesinde veya giderilmesinde belirli kanalların açık olmaması durumunda bu duyguların bir arada yaşayan insanlara yönelmesi de maalesef bir ihtimal olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, medyada okuduklarımız bu süreç içerisinde aile içi şiddetin ve kadına yönelik şiddetin artış içerisinde olduğunu göstermektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar kutuplaştırıcı dili, pandemi sürecinde de kullanmaya devam ediyorlar. Kutuplaşmanın pandemi sürecinde topluma etkisi ne olur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi olayının çok öncesinden başlattığı bu siyasal ifade tarzını bu süreçte hem devam ettirdi hem de eyleme dönüştürdü. Ceza İnfaz Kanunu’ndaki değişikliğin siyasi tutsakları kapsamaması, CHP’li ve HDP’li yerel yönetimlerin destek mekanizmalarını işlevsizleştirmeye çalışması gibi olaylar Erdoğan’ın kutuplaştırıcı dilinin bir söylem tarzı olmaktan ziyade bir eylem biçimine dönüştüğünü göstermektedir. Yine benzer şekilde, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin hesaplarına bloke koyulması sonrasında Türkiye genelinde yapılan ve şahsının başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” projesinin “Biz”inin de herkesi değil sadece Erdoğan’ın tanımladığı “Biz”i kapsadığını düşünmekteyim. Dolayısıyla, toplumsal gerilim ve sosyal mesafenin azalması gereken, hepimizi ilgilendiren bir mesela olması hasebiyle de toplumsal sorunların ortadan kalkması için bir fırsat imkanı veren böyle bir durumu Erdoğan kendi siyasal kazanımları için heba etmekte, kendisinin ve siyasal hareketinin bekasını tüm toplumun huzuru, refahı ve geleceğinden üstün tutmaktadır. Toplumsal psikoloji açısından da bu durum hem kısa vadede hem de uzun vadede belirli sorunları beraberinde getirecektir.

EŞİT OLMADAN GİRDİĞİMİZ BİR SÜREÇTEN DAHA AZ EŞİT OLARAK ÇIKACAĞIZ

Bir yanda ‘Evde kalın’ çağrıları, sokağa çıkma yasakları diğer yanda her türlü riske rağmen çalışmak zorunda olanlar... Salgın ortamının her iki durumdaki toplum kesimlerinin psikolojisine yansımaları nasıl olur?

Başta da söylediğim gibi sınıfsız, zümresiz, katmansız ve bazı eşitsizlikleri içerisinde barındırmayan bir toplumdan bahsetmemiz şimdilik mümkün değil. Dolayısıyla, pandemi öncesi eşitsizliklerin pandemi sırasında ve sonrasında da devam edeceği muhakkaktır. Fakat pandemi benzeri belirsizlik ve kriz dönemleri iyi yönetilmediği takdirde farklı toplumsal sınıflar arasındaki sosyal mesafenin artmasına ve grup polarizasyonuna imkan tanımaktadır. Sosyal mesafeden kasıt fiziksel mesafe değil, grupların sosyal, siyasal ekonomik ve psikolojik olarak birbirinden uzaklaşmasıdır. Bu da toplumu bir arada tutan bağların zayıflaması anlamına gelmektedir. Her türlü riske karşı çalışmak zorunda olanlar, sürecin hakkaniyet temelinde değil başka birtakım değişkenler bağlamında belirlendiği gerçeğiyle daha belirgin bir biçiminde karşılaştıklarında toplumun diğer kesiminden farklı bir kolektif algı ve tutum geliştirebilmektedir. Örneğin; maddi durumu iyi olmayan bireylerde “travma sonrası stres bozukluğunun” daha fazla gözlendiği görülmektedir. Sonuç itibariyle şunu söylemek mümkün: Salgın herkesi vuruyor ama eşit kaynaklara sahip olmadığımız için alttaki gruplara daha şiddetli darbeler vuruyor. Evde kalanlar ile evde kalma imkanına sahip olmayanlar aynı gemide olsalar dahi farklı kamaralarda yaşamakta ve korunma mekanizmaları sebebiyle dalgalardan farklı şekilde etkilenmektedir. Görünen o ki bu süreç iyi yönetilemediği, bu sürece hazırlıklı olunmadığı için eşit olmadan girdiğimiz bir süreçten daha az eşit olarak çıkacağız.

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