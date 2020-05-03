Dersim'de EMEP ve HDP'li meclis üyelerinden belediyeye eleştiri: Bilgi verilmeli

Emek Partisi (EMEP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi, Dersim Belediyesi belediye meclis üyeleri şehirde son günlerde yaşanan tartışmalara ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, belediye yemekhanesinin AKP’nin bir kuruluşu olan Vefa Sosyal Destek grubuyla faaliyete geçirmesini doğru bulunmadığı belirtilerek “Her ne kadar meclis toplantıları resmi olarak ertelense de belediyemizin yaptığı çalışmalarda belediyenin en üst karar organı olan meclisi bilgilendirmesi demokratik ve halkçı yönetmenin gereğidir” denildi.

“BU ANLAYIŞ KABUL EDİLEMEZ”

HDP İl binasında gerçekleşen açıklamayı, meclis üyeleri adına okuyan meclis üyesi Seydali Demir, salgının başladığı günlerde HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü’nün belediye ve kurumlara yapılan ortak çalışma çağrısı üzerine yaşanan tartışma neticesinde, belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun (SMF) bu süreçteki sorumluluk ve eksikliklerini belediye meclis gurubuna yükleme tarzının ve anlayışının kabul edilemez olduğunu söyledi.

“MECLİS BİLGİLENDİRİLMELİYDİ”

Demir, göreve geldikleri günden bu yana meclis çalışmalarını halkın yararına uyumlu bir şekilde sürdürmeyi ve belediyenin ve halkın çıkarlarını esas alan bir çalışma pratiği ile sürdürdüklerini aktararak “Fakat koranavirüs süreciyle birlikte meclis çalışmalarının askıya alındığı bilgisini aldık. Her ne kadar meclis toplantıları resmi olarak ertelense de belediyemizin yaptığı çalışmalarda belediyenin en üst karar organı olan meclisi bilgilendirmesi demokratik ve halkçı yönetmenin gereğidir. Bu süreçte belediye yemekhanesini, AKP’nin bir kuruluşu olan Vefa Sosyal Destek grubuyla faaliyete geçirmesini doğru bulmadığımızı belirtmek istiyoruz” diye konuştu.

“BELEDİYE BAŞKANI İLETİŞİM KURMALIYDI”

Belediye başkanının kendisine yapılan eleştirilere karşı alınan kararlarda sanki meclisin bilgisi varmış gibi bir izlenim yaratarak demeç vermesini ve SMF’nin ‘meclis üyeleri toplantı talebinde bulunmadılar’ diye suçlayıcı tarzda açıklama yapmasını doğru bulmadıklarını belirten Demir “Kaldı ki prosedür gereği ve doğru olanın da belediye başkanının meclis üyelerini çağırması veya uygun yöntemlerle iletişim kurmasıdır. Yoksul halkımıza yemek vermesi, gıda yardımı yapması belediyenin asli görevlerindendir. Bu ve benzeri işlerde ortaklaşması gereken öncelikli ve asli kurumların hangileri olduğunu izah etmemize gerek olmadığını düşünüyoruz” dedi.

“ZAN ALTINDA BIRAKILAN CÜMLELER SARF EDİLİYOR”

Demir şöyle devam etti: “Bilindiği üzere, Belediye meclisi 4 HDP, 3 EMEP, 3 CHP, 4 TKP ve 1 de AKP’den oluşmaktadır. Belediye başkanı dahil meclis üye sayısı 16 kişiden oluşmaktadır. HDP ve EMEP’in toplam üye sayısı 7 olmakla birlikte, yapılan açıklamalarda halkta çoğunluk bizdeymiş izlenimi halkta yaratılarak sanki istediğimizi yaptırıyormuşuz gibi bizleri zan altında bırakan cümleler sarf edilmektedir. Bu anlamda meclis çalışmalarına dair değerlendirmelerimizi sürecin hassasiyetini göz önünde bulundurarak ilerleyen zamana bırakıyoruz. Zira önerimiz; belediyemizin yaşanan bu süreçte halkımızın çıkarlarını esas alarak demokratik ve siyasal kurumlarla ortaklaşması elzemdir. Gün dayanışma günüdür. Dolayısıyla belediye yönetimi ve bağlı olduğu kurumun bizlere yönelik yapmış olduğu açıklamayı doğru bulmadığımızı halkımızın bilgisine sunuyoruz.”

Fotoğraf: Evrensel

NE OLMUŞTU?

ÖNLÜ: BELEDİYEYE ÖNERİ GÖTÜRDÜK

HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü, 24 Nisan 2020 tarihinde Pir Haber Ajansı’na (PİRHA) verdiği röportajda koronavirüs süreci başladığında, kurumlara ve belediyeye öneri götürdüklerini söyledi. Önlü, röportajda şunlara değinmişti: “Valinin baskısıyla bu da kabul görmedi. Valilik bünyesinde Vefa Sosyal Destek Grubu’yla ortak bir çalışma yürütüldü. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Belediye Meclisi vardır. Bu tür çalışmalar belediye meclisiyle ortaklaştırılıp karar verilmeli. Belediye meclisinde biz de varız. Bu bizim politikamız değildir. Bu, orada alınan bireysel bir karardır.”

BELEDİYE: ÖNERİ GELSEYDİ DEĞERLENDİRİRDİK

Bunun üzerine belediyenin resmi sitesinde yapılan açıklamada, Önlü’nün açıklamaları “Belediyemizi zan altında bırakacak veya yanlış kavrayışa yol açacak, manipülasyona açık bir söylem” diye değerlendirilmiş ve özetle şunlar belirtilmişti: “Eğer belediyemize somut bir öneri gelmiş olsaydı, değerlendirilirdi. Seçim sonrasından bugüne kadar belediyemiz tüm demokratik kitle örgüt ve siyasal partilere ortak çalışma arzusunu iletmiştir. Belediye Başkanımız Maçoğlu, önerilen çalışmalar için geç kalınmadığını ve bu çalışmaların ortak akılla yürütülebileceğinin altını çizmiştir. Bu anlamda HDP’nin ne somut ne de reddedilen bir önerisi vardır. Sayın vekilin, sanki somut ortak bir çalışma önerileri kabul görmemiş gibi beyanda bulunması, bizleri üzmüştür. Ayrıca HDP’nin belediyemizde meclis üyeleriyle temsiliyeti mevcuttur.”

HDP: ÖNERİLERİ BAŞKAN YARDIMCISINA DA İLETTİK

Belediyenin açıklamasının ardından HDP il örgütü yazılı bir açıklama yapmış ve önerilerini belediye başkan yardımcısı Canan Ay Doğan’a telefonla ilettiklerini ancak Ay Doğan’ın ‘pandemi toplantısından çıktıklarını valilikte yaptıkları toplantıda valiliğin kendileri dışında herhangi bir yardım kampanyasına izin vermeyeceğini, bu konuda yapmayı planladıkları gıda yardımlarını engelleyebileceği bilgisini aldıklarını ve bu konuda herhangi bir şey yapamayacaklarını beyan ettiği aktarılmıştı.

SMF: ORTAK KOMİSYON KURULAMADI

SMF, HDP’nin açıklamasının ardından yazılı bir açıklama yaparak “Bu süreç ve devamında kurumlar tarafından temenni dışında, ortak çalışmaya ilişkin komisyon kurulamadı. Bunda bizim de sorumluluğumuz vardır. Yeterli girişim ve zamanında inisiyatif alamamamız bir eksikliktir.” dedi. Açıklamanın devamında şunlar da kaydedildi: Belediye meclis toplantıları bakanlık kararıyla, haziran ayına kadar resmi olarak ertelenmiştir. Belediye meclisinde çoğunluğu oluşturan HDP meclis üyelerinin toplantı temelinde bir talebi de olmamıştır. Sağlık tedbiri ve ortak çalışma yapılacağı beklentisinin, çağrı yapmama sonucunu doğurduğuna inanıyoruz.” (Dersim/EVRENSEL)