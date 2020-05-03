İçişleri Bakanlığı: 247 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
Sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ve koronavirüs tedbirlerine dair açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, 54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığını duyurdu.
Ankara'da karantinaya alınan mahalle girişi
Fotoğraf: DHA
İçişleri Bakanlığı, Sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ve koronavirüs tedbirlerine dair açıklama yaptı.
"31 ilimizdeki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağlamıştır" denilen açıklamada kısıtlamanın başladığı 30 Nisan saat 24.00 ile bugün saat 20.00 arasında karara uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulandığı bildirildi.
54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı aktarılan açıklamada "Tedbirler sonuç vermeye başlamıştır ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir" denildi.
Açıklamada ayrıca "Vatandaşlarımızdan ricamız sosyal mesafe ve izolasyonu sağlamaları, belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleridir" ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)
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