68 gençliğinden Hilal Altan İsveç’te yaşamını yitirdi

Murat KUSEYRİ

Stockholm

68 gençliğinden Hilal Altan, dün İsveç’in başkenti Stockholm’de yaşamını yitirdi. Altan, 15 yıldan beri kanser hastalığıyla mücadele ediyordu.

1943 yılında Siirt’te Arap bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açan Altan, ilk, orta ve lise öğrenimini Siirt’te, yüksek öğrenimini Ankara’da tamamladı.

Avusturya’da üniversitede doktorasını yaparken 1971 askeri darbesinin gerçekleşmesi üzerine Avusturya’da yaşamını sürdürmeye karar verdi. Türkiye’de insan hakları ihlallerini ve Denizlerin idamını protesto eden eylemlere katıldı.

Yaz aylarında çalışmak için İsveç’in güneyindeki Lund kentine gelen Altan, fabrikada geçirdiği iş kazasında ayağının sakatlanması üzerine İsveç’te kaldı. İsveç Komünist Partisi/ Marsist Leninist’le ilişki kurdu. Çalıştığı fabrikada partinin bildirilerini dağıttığı gerekçesiyle işine son verildi.

Stockholm’de bir süre öğretmenlik yaptıktan ve Göçmen Bürosu’nda memur olarak çalıştıktan sonra Ortadoğu Kitap ve Yayınevini kurdu. Türkiye’de yayınlanan kitap ve tüm devrimci, ilerici gazeteleri satışını yaptı. Yayınevi iki Türkçe kitabı İsveçceye kazandırdı.

Ortadoğu Kitabevi Türkiye ve Kürdistan’dan gelen siyasi mültecilerin buluşma noktası haline geldi. Yayınevinin iflas etmesinden sonra Södermalm semtinde açtığı küçük bir dükkanda kitap, saz, gitar ve değişik ülkelerin müzik enstrümanlarını sürdürmeye başladı.

Satılmayan kitaplarının tamamını da Kürt Demokratik Toplum Merkezi’ne bağışladı. Ölene kadar Kürt halkı ve ezilen haklarla dayanışmasını sürdüren Altan, 3 Mayıs günü yaşamını yitirdi.