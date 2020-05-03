Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Aydın'daki JES sondajlarının patlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. EGEÇEP, Aydın Valisi’ne ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na “Maren ve diğer jeotermal enerji şirketleri bu cesareti nereden buluyor?” diye sordu.

Koronavirüsünün tüm dünyayı sardığı, virüs bulaşmaması için herkesin evlere kapandığı şu günlerde, Maren şirketinin durumu fırsat bilip, kaçak çalışmalarına devam ettiğini belirtilen açıklamada, sondaj kuyusunda bağlantı yapılırken patlama olduğu ve jeotermal akışkanın tüm çevreye yayılmaya başladığı söylendi. “Bu konuda açıklama yapan Aydın Valisi, ‘bunun bir iş kazası olduğu, ilgili şirketin uyarıldığı’ şeklinde sudan bir açıklamayla konuyu son derece hafife aldığını göstermiştir.” denilen açıklamada “Oysa yapılması gereken ilk şey, derhal çok yönlü bir soruşturma başlatılması ve şirketin faaliyetlerinin soruşturma sonuçlanıncaya kadar durdurulmasıdır. Ayrıca, ÇED gerekli değildir belgesi olan KEN-1 JES’e bağlantı yapılmaya çalışılırken bu kazanın olduğunu açıklayan Vali, böyle sorumsuz bir müdahalenin, yeterli önlemler alınmadan nasıl başlatıldığı hakkında bir şey söylememektedir” ifadeleri kullanıldı.

HUKUKSUZ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aydın’da da benzer bir durumun yaşanmasını istemediklerini söyleyen EGEÇEP, bileşeni olan Aydın Çevre Platformu (AYÇEP)’ndan aldıkları bilgileri açıkladı:

Bu sondaj kuyuları için verilen ÇED gerekli değil kararı dört yıl süren davalar sonucunda iptal edildiği halde çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu sondajdan girdi sağlayacak olan Jeotermal Enerji Santralinin (JES) Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Aydın Efeler Belediyesi Yılmazköy Mahallesi sakinlerinden 40 vatandaşın açtığı dava sonucu iptal edilmesine karşın, sondaj devam etmektedir.

Bu sondajdan, santrala akışkan taşıyacak boru hattının geçtiği güzergahın yasalara aykırı olmasına, vatandaşın karşı çıkmasına ve projeyle ilgili acele kamulaştırmanın mahkemece iptal edilmesine rağmen inşa edilmekte ısrarcı davranılmaktadır.”

“AYDIN VALİLİĞİ VE BAKANLIK GÖREVE”

Aydın Valiliğine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bilgiler doğrultusunda, “AYÇEP tarafından verilen bu bilgiler doğru mudur? Eğer doğru ise neden herhangi bir işlem yapılmamıştır? ÇED raporu ve acele kamulaştırma iptal edildiği halde, Maren şirketi bu cesareti nereden bulmaktadır? Maren şirketi’nin, açıkça suç oluşturan bu eylemlerine karşı adli işlem başlatılmış mıdır? Sahaya yayılan akışkan nedeniyle zarara uğrayan yöre halkının bu zararı nasıl karşılanacak ve bölge nasıl temizlenecektir? Bir daha benzer ve hatta daha büyük bir kaza oluşması nasıl önlenecektir?” sorularını soran EGEÇEP, Aydın Valiliğini ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı göreve çağırdı. (İzmir/EVRENSEL)

Aydın Yılmazköy'de JES kuyusu patladı